 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Неработающие чиновники в США получили $1,2 млрд с начала шатдауна

Сенатор Эрнст: США потратят $1,2 млрд на неработающих в шатдаун чиновников
Фото: Andrew Harnik / Getty Images
Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Американские налогоплательщики потратят на выплаты не работающим из-за продолжающегося шатдауна чиновникам уже более $1,2 млрд, заявила сенатор-республиканка от штата Айова Джони Эрнст телеканалу Fox News.

Закон, принятый в 2019 году, требует, чтобы отправленные в неоплачиваемый отпуск сотрудники получали задолженность по заработной плате после достижения соглашения о финансировании и завершения приостановки работы, отметили на телеканале.

По словам сенатора, $400 млн ежедневно уходят на выплаты 750 тысячам федеральных служащих, которые приостановили свою работу. В общей сложности, сумма, потраченная на зарплаты неработающим сотрудникам по состоянию на 3 октября составит $1,2 млрд.

«Из-за махинаций [лидера демократического меньшинства в сенате Чака] Шумера с закрытием правительства налогоплательщикам придется сегодня заплатить еще $400 млн чтобы заплатить 750 тыс. несущественных бюрократов за то, чтобы они не работали», — сказала Эрнст.

Госдепартамент США перестал вести телеграм-канал из-за шатдауна
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Шатдаун (приостановка работы федеральных ведомств в США) начал действовать в ночь на 1 октября по восточному времени (7:01 мск).

Это произошло из-за разногласий демократов и республиканцев по вопросу финансирования здравоохранения, они не смогли согласовать бюджет на новый год. На время шатдауна госучреждениям запрещено тратить деньги, большинство государственных служащих уйдут в неоплачиваемый отпуск, сотрудники экстренных служб будут работать без зарплаты.

В вынужденный отпуск временно ушли около 750 тыс. федеральных служащих, также оказались полностью закрыты несколько агентств, включая Министерство образования, Министерство торговли, Министерство труда и Государственный департамент. Продолжили работу те, кто обеспечивает защиту жизни и собственности (врачи, военнослужащие и т.д.), и ряд других лиц (например, президент и конгрессмены).

В современной истории шатдауны происходили 22 раза с учетом нынешнего, причем самый продолжительный пришелся на первое президентство Дональда Трампа и продлился 35 дней — с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019-го. Тогда ряд госслужащих, отправленных в неоплачиваемый отпуск, были вынуждены обратиться за продовольственной помощью, а те, кто работал без зарплаты, — массово уходить на больничные. Тот шатдаун обошелся американской экономике в $3 млрд. При республиканце произошел и самый короткий шатдаун — он продлился около пяти часов.

 

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Александра Озерова
шатдаун США Зарплаты чиновники
Материалы по теме
WP узнала о рекомендации не увольнять чиновников во время шатдауна в США
Политика
Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США
Политика
Рубио назвал шатдаун угрозой нацбезопасности США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Тело экс-директора «Правды» Леонтьева нашли под его домом в Москве Общество, 12:05
Искусство голосового сообщения: как записать, чтобы его точно дослушалиПодписка на РБК, 11:59
Что такое реферальные программы на криптобиржах Крипто, 11:58
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 11:58
Пять дронов сбили на подлете к промышленной зоне в Нижегородской области Политика, 11:53
Тренды, интерфейсы и запрос на удобство: как меняется сфера HR в эпоху ИИ Тренды, 11:53
Как бизнес в России меняется под влиянием ESG-повестки Отрасли, 11:50
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Как бизнесу преодолеть зависимость от зарубежных ERP-платформ Отрасли, 11:47
Все дело в дубе: Chateau Le Grand Vostock о своих новинках Вино, 11:41
Приносить пользу и работать по своим правилам: зачем молодежи свой бизнес Тренды, 11:40
Крупный пожар на юго-востоке Москвы потушили Общество, 11:40
Что такое программа лояльности и как она влияет на букмекерскую индустрию Спорт, 11:37
Бенефициары снижения: акции каких компаний стоит выбрать Инвестиции, 11:34
Путин предупредил США о разрушении отношений из-за ракет Tomahawk Политика, 11:33