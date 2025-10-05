Неработающие чиновники в США получили $1,2 млрд с начала шатдауна
Американские налогоплательщики потратят на выплаты не работающим из-за продолжающегося шатдауна чиновникам уже более $1,2 млрд, заявила сенатор-республиканка от штата Айова Джони Эрнст телеканалу Fox News.
Закон, принятый в 2019 году, требует, чтобы отправленные в неоплачиваемый отпуск сотрудники получали задолженность по заработной плате после достижения соглашения о финансировании и завершения приостановки работы, отметили на телеканале.
По словам сенатора, $400 млн ежедневно уходят на выплаты 750 тысячам федеральных служащих, которые приостановили свою работу. В общей сложности, сумма, потраченная на зарплаты неработающим сотрудникам по состоянию на 3 октября составит $1,2 млрд.
«Из-за махинаций [лидера демократического меньшинства в сенате Чака] Шумера с закрытием правительства налогоплательщикам придется сегодня заплатить еще $400 млн чтобы заплатить 750 тыс. несущественных бюрократов за то, чтобы они не работали», — сказала Эрнст.
Шатдаун (приостановка работы федеральных ведомств в США) начал действовать в ночь на 1 октября по восточному времени (7:01 мск).
Это произошло из-за разногласий демократов и республиканцев по вопросу финансирования здравоохранения, они не смогли согласовать бюджет на новый год. На время шатдауна госучреждениям запрещено тратить деньги, большинство государственных служащих уйдут в неоплачиваемый отпуск, сотрудники экстренных служб будут работать без зарплаты.
В вынужденный отпуск временно ушли около 750 тыс. федеральных служащих, также оказались полностью закрыты несколько агентств, включая Министерство образования, Министерство торговли, Министерство труда и Государственный департамент. Продолжили работу те, кто обеспечивает защиту жизни и собственности (врачи, военнослужащие и т.д.), и ряд других лиц (например, президент и конгрессмены).
В современной истории шатдауны происходили 22 раза с учетом нынешнего, причем самый продолжительный пришелся на первое президентство Дональда Трампа и продлился 35 дней — с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019-го. Тогда ряд госслужащих, отправленных в неоплачиваемый отпуск, были вынуждены обратиться за продовольственной помощью, а те, кто работал без зарплаты, — массово уходить на больничные. Тот шатдаун обошелся американской экономике в $3 млрд. При республиканце произошел и самый короткий шатдаун — он продлился около пяти часов.
