Ушаков: Путин и Трамп не планируют разговор в день рождения президента России

В Кремле ответили на вопрос о разговоре с Трампом в день рождения Путина

Юрий Ушаков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом 7 октября не планируется, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков,

«Не планируется», — ответил помощник главы государства на соответствующий вопрос.

7 октября Владимир Путин отмечает день рождения. Ему исполнилось 73 года. Президента поздравил мировые лидеры, в том числе премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и белорусский лидер Александр Лукашенко.

Трамп после возвращения в Белый дом в начале 2025 года возобновил контакты с Путиным. Они несколько раз созвонились, а в августе провели личную встречу на Аляске. «У нас всегда были хорошие отношения. Между президентом Путиным и мной всегда были хорошие отношения», — говорил в феврале Трамп.

Позже президент США, который с начала своего нового срока заявляет о стремлении урегулировать конфликт на Украине, говорил о своем «разочаровании» Путиным.

Трамп умеет слушать и слышать, поэтому с ним комфортно разговаривать, Россия готова продолжать дискуссию, отмечал российский лидер.