Политика⁠,
В Кремле ответили на вопрос о разговоре с Трампом в день рождения Путина

Ушаков: Путин и Трамп не планируют разговор в день рождения президента России
Юрий Ушаков
Юрий Ушаков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом 7 октября не планируется, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков,

«Не планируется», — ответил помощник главы государства на соответствующий вопрос. 

7 октября Владимир Путин отмечает день рождения. Ему исполнилось 73 года. Президента поздравил мировые лидеры, в том числе премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и белорусский лидер Александр Лукашенко.

Трамп после возвращения в Белый дом в начале 2025 года возобновил контакты с Путиным. Они несколько раз созвонились, а в августе провели личную встречу на Аляске. «У нас всегда были хорошие отношения. Между президентом Путиным и мной всегда были хорошие отношения», — говорил в феврале Трамп.

Позже президент США, который с начала своего нового срока заявляет о стремлении урегулировать конфликт на Украине, говорил о своем «разочаровании» Путиным.

Трамп умеет слушать и слышать, поэтому с ним комфортно разговаривать, Россия готова продолжать дискуссию, отмечал российский лидер.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Владимир Путин Дональд Трамп Юрий Ушаков переговоры день рождения США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
