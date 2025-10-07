 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин создал совет по культуре при президенте

Путин возглавит совет по культуре, его заместителем будет Шахназаров, секретарем совета — Мединский. В совет войдут Гергиев, Хабенский, Цискаридзе, Миронов и др. Также Путин поручил учредить премию за произведения для детей
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

В России будет создан Совет при президенте по культуре «в целях совершенствования и эффективной реализации государственной политики в области культуры», соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

Он же станет председателем совета, его заместителем будет кинорежиссер, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, а секретарем совета — помощник президента Владимир Мединский (в 2012-2020 годах был министром культуры).

Также в совет войдут альтист и дирижер Юрий Башмет, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, дирижер и глава Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев, худрук Театра наций Евгений Миронов, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, глава МХТ им. Чехова Константин Хабенский, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе и другие.

Среди тех, кто может войти в состав совета по согласованию: композиторы Игорь Крутой и Алексей Рыбников, певица Полина Гагарина, режиссер Никита Михалков, пианист Денис Мацуев, писатель Захар Прилепин, глава «Первого канала» Константин Эрнст, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Георгий Шевкунов).

В числе основных задач совета: проведение экспертиз законопроектов в области культуры; подготовка предложений президенту по определению приоритетных направлений госполитики в области культуры и необходимых для реализации мер, а также рассмотрение вопросов, касающихся присуждения премий в области культуры.

Ранее существовал совет при президенте по культуре и искусству, этим же указом он упразднен. В тот совет входили многие из тех, кого включили в новый орган. В частности, заместителем Путина также был Шахназаров, а секретарем совета — Мединский.

Минкультуры предложило критерии восприятия традиционных ценностей в кино
Общество
Фото:Максим Платонов / Бизнес Online / Global Look Press

Тем же указом Путин поручил учредить президентскую премию в области культуры за «произведения и проекты для детей и юношества». Ежегодно будут вручать три подобные премии в размере 5 млн руб.

Правительству поручено в течение двух месяцев утвердить порядок и размер зарплаты тех, кто будет проводить экспертизу для оценки значимости произведений соискателей премии президента, а также предусмотреть финансирование расходов, связанных с учреждением премии, в бюджете, начиная с этого года.

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Мединский фото
Владимир Мединский
политик, помощник президента России
18 июля 1970 года
Константин Хабенский фото
Константин Хабенский
актер, режиссер
11 января 1972 года
Валерий Гергиев фото
Валерий Гергиев
дирижер, музыкант, глава Мариинского и Большого театров
2 мая 1953 года
Николай Цискаридзе фото
Николай Цискаридзе
артист балета, педагог
31 декабря 1973 года
