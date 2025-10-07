Путин создал совет по культуре при президенте

Путин возглавит совет по культуре, его заместителем будет Шахназаров, секретарем совета — Мединский. В совет войдут Гергиев, Хабенский, Цискаридзе, Миронов и др. Также Путин поручил учредить премию за произведения для детей

В России будет создан Совет при президенте по культуре «в целях совершенствования и эффективной реализации государственной политики в области культуры», соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

Он же станет председателем совета, его заместителем будет кинорежиссер, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров, а секретарем совета — помощник президента Владимир Мединский (в 2012-2020 годах был министром культуры).

Также в совет войдут альтист и дирижер Юрий Башмет, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, дирижер и глава Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев, худрук Театра наций Евгений Миронов, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, глава МХТ им. Чехова Константин Хабенский, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе и другие.

Среди тех, кто может войти в состав совета по согласованию: композиторы Игорь Крутой и Алексей Рыбников, певица Полина Гагарина, режиссер Никита Михалков, пианист Денис Мацуев, писатель Захар Прилепин, глава «Первого канала» Константин Эрнст, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Георгий Шевкунов).

В числе основных задач совета: проведение экспертиз законопроектов в области культуры; подготовка предложений президенту по определению приоритетных направлений госполитики в области культуры и необходимых для реализации мер, а также рассмотрение вопросов, касающихся присуждения премий в области культуры.

Ранее существовал совет при президенте по культуре и искусству, этим же указом он упразднен. В тот совет входили многие из тех, кого включили в новый орган. В частности, заместителем Путина также был Шахназаров, а секретарем совета — Мединский.

Тем же указом Путин поручил учредить президентскую премию в области культуры за «произведения и проекты для детей и юношества». Ежегодно будут вручать три подобные премии в размере 5 млн руб.

Правительству поручено в течение двух месяцев утвердить порядок и размер зарплаты тех, кто будет проводить экспертизу для оценки значимости произведений соискателей премии президента, а также предусмотреть финансирование расходов, связанных с учреждением премии, в бюджете, начиная с этого года.