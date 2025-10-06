Минкультуры предложило критерии восприятия традиционных ценностей в кино
Минкультуры предложило Минцифры рекомендации для оценки восприятия аудиторией традиционных ценностей в созданных при государственном участии фильмах, сериалах и другом видеоконтенте, сообщает «Коммерсантъ». В Минцифры подтвердили получение письма.
Критерии планируется применять для оценки кинопроката, контента на онлайн-платформах, эфира общедоступных телеканалов, а также иных видеосервисах, говорится в документе.
Оценку будут проводить с опорой на социологические исследования, опросы и анкетирование. Вопросы будут сосредоточены на оценке уровней «эмоционального воздействия, удовлетворенности и полезности», а также «готовности рекомендовать контент другим пользователям». Планируется учитывать количественные показатели: просмотры, досматриваемость, уровень упоминаний в СМИ. Анкеты будут предлагать заполнить через push-уведомления, встроенные опросы в приложениях или QR-коды в залах, говорится в письме.
Вместе с тем планируется определять долю просмотров видеоконтента российского происхождения в онлайн-кинотеатрах, телевизионном эфире и кинопрокате от их общего числа.
Инициатива Минкультуры может повлиять на предоставление грантов, предположил директор по работе с органами государственной власти компании «Триколор» Владимир Трунов. Он предупредил, что на основе результатов таких опросов может возникнуть идея квотирования контента, который под критерии не подходит.
«Если в отчетах будет указана недостаточно высокая доля ценностно ориентированного контента, то это можно будет посчитать поводом для продвижения тех или иных проектов через алгоритмы рекомендаций и другие «промотирующие» механизмы», — объяснил он.
В июле Госдума запретила выдачу прокатных удостоверений фильмам, «дискредитирующим традиционные ценности». Теперь основанием для отказа станет наличие в ленте «материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующих их отрицание».
