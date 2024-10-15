Эрнст, Хабенский и Прилепин вошли в президентский совет по культуре

Секретарем совета стал помощник президента Владимир Мединский вместо Владимира Толстого, который в мае ушел с должности советника главы государства

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и актёр Константин Хабенский (справа) (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Президент Владимир Путин своим указом обновил состав президентского совета по культуре и искусству. Документ опубликован на портале правовой информации.

В состав совета вошли, в том числе, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст, глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, писатель Захар Прилепин, актер Константин Хабенский и певец Ильдар Абдразаков. Секретарем совета стал помощник главы государства Владимир Мединский.

Судя по обновленному составу совета (в последний раз он утверждался в 2018 году), его покинули режиссеры Федор Бондарчук и Александр Калягин, а также бывший директор Большого театра Владимир Урин и экс-советник президента по культуре (покинул должность в мае 2024 года) писатель Владимир Толстой.

Среди тех, кто сохранил членство в совете по культуре, — режиссер Карен Шахназаров, музыканты Юрий Башмет и Денис Мацуев, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, певица Полина Гагарина, балерина Светлана Захарова, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) и другие.

Совет при президенте по культуре и искусству — консультативный орган, созданный для информирования главы государства о положении дел в этих сферах. Как отмечается на сайте Кремля, критерием для включения в состав президентского совета по культуре и искусству «является личный творческий успех и безусловный профессиональный авторитет».