Протесты в Белоруссии⁠,
0

Литва снизила уровень охраны Тихановской

LRT: Светлану Тихановскую перестали охранять в Литве как первое лицо государства
Сюжет
Протесты в Белоруссии
Светлана&nbsp;Тихановская &nbsp;
Светлана Тихановская   (Фото: Riccardo Savi / Getty Images)

Литва снизила уровень охраны бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил глава МИД республики Кестутис Будрис, его цитирует LRT.

Ее охрана обходилась в €1 млн в год, выяснил LRT. По данным издания, деньги шли на круглосуточную физическую охрану в Литве и за рубежом, автомобили для сопровождения, содержание места проживания, а также пользование VIP-терминалами в аэропортах.

С октября ответственность за охрану Тихановской передана от Службы охраны руководства к Бюро криминальной полиции. Первая занимается защитой государственных лидеров, вторая — обеспечивает безопасность частных лиц, которым может угрожать опасность. «Об этом решении были проинформированы и Светлана Тихановская, и ее офис, я сам также с ней об этом говорил», — сказал Будрис.

Тихановская уехала в Литву после прошедших 9 августа 2020 года выборов президента и начавшихся протестов. В Белоруссии в отношении нее, а также некоторых других членов оппозиции возбудили уголовные дела, в том числе об экстремизме и попытках свержения власти.

Согласно официальным данным, Тихановская получила 10% голосов, Лукашенко — 80%. Оппозиция посчитала итоги сфальсифицированными, что привело к массовым протестам. Тихановская заявила, что решение покинуть Белоруссию она приняла самостоятельно.

В 2021 году Белоруссия потребовала у Литвы выдать Тихановскую, однако Вильнюс отказался. Через некоторое время после этого офис Тихановской в Литве получил дипломатический статус.

На выборы в Белоруссии Тихановская выдвинулась вместо своего мужа Сергея — он не получил разрешения ЦИК. Самого Тихановского же в 2021-м приговорили к 18 годам колонии по нескольким статьям, включая разжигание розни. Летом 2025 года Тихановский вышел на свободу, это произошло после встречи спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога и белорусского лидера Александра Лукашенко.

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

