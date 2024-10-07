Посол Израиля призвала «освободить Ливан из заложников «Хезболлы»
Ливан должен быть освобожден из «заложников» группировки «Хезболла», заявила журналистам посол Израиля в России Симона Гальперин, передает корреспондент РБК.
«Я лично и мы как Израиль ожидаем, что весь мир должен осудить «Хезболлу» и поддержать Израиль в его самозащите, должен поддержать исполнение «Хезболлой» того, что было согласовано консенсусом и с поддержкой России в 2006 году — резолюцию [Совбеза ООН] 1701, которая запрещает «Хезболле» находиться на юге Ливана, ближе к Израилю, чем река Литани. Если я могу сказать очень откровенно, мы все должны помочь освободить и Ливан из заложников «Хезболлы». Я думаю, что именно сейчас у нас есть эта возможность», — заявила она.
По словам дипломата, когда израильские войска вошли на территорию Ливана, там они обнаружили «подземные склады и туннели, предназначенные для нападения на Израиль». Гальперин сказала, что атака на страну планировалась не только из сектора Газа, из которого год назад совершил нападение ХАМАС, но и с ливанской территории. «Это финансировалось, поддерживалось и вооружалось Ираном. Они думали, что, вооружая свои прокси, как будто спрячутся за ними», — отметила посол.
Гальперин сообщила, что основной вопрос, по которому в контексте конфликта контактируют Россия и Израиль — это освобождение захваченных ХАМАС 7 октября 2023 года заложников, среди которых были россияне. Некоторых из них вернули живыми, как минимум один погиб, еще один остается в плену боевиков.
«Хезболла» возникла в июле 1982 года как движение шиитской молодежи для противостояния израильской оккупации юга Ливана: в эти годы Израиль вводил войска в страну для борьбы с находившимися там палестинскими боевиками. В ее становлении сыграл роль иранский Корпус стражей исламской революции. Военная организация «Хезболлы» «Исламское сопротивление Ливана» — это самая крупная и хорошо оснащенная негосударственная вооруженная сила в мире.
С 1992 года движение стало принимать участие в политике, сейчас его представители имеют места в парламенте страны. Также у него есть сеть из 15 благотворительных и социальных учреждений.
В 2006-м между Израилем и «Хезболлой» была война, по итогам которой Совбез ООН выпустил резолюцию 1701, потребовав прекращения огня, вывода израильских сил и отвода «Хезболлы» к северу от Литани, а также разоружения группировки — на ее место должен был заступить смешанный контингент миротворцев ООН (UNIFIL) и военнослужащих Ливана.
Бывшего зама Шойгу обвинили в хищении при поставках паромов в Крым
Средние ставки по ипотеке в России обновили рекорды
Наличие ОСАГО начнут проверять по дорожным камерам
СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар
В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе
ВГТРК подверглась хакерской атаке
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Что определяет цену на водку в России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов