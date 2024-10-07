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Операция Израиля в Ливане ,  
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Посол Израиля призвала «освободить Ливан из заложников «Хезболлы»

Посол Израиля Гальперин призвала «освободить Ливан из заложников «Хезболлы»
Сюжет
Операция Израиля в Ливане
«Хезболла» действует в Ливане более 40 лет — она возникла при поддержке Ирана для борьбы с израильскими войсками. По словам посла Израиля в России, сейчас есть возможность избавить страну от этой группировки
Симона Гальперин
Симона Гальперин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Ливан должен быть освобожден из «заложников» группировки «Хезболла», заявила журналистам посол Израиля в России Симона Гальперин, передает корреспондент РБК.

«Я лично и мы как Израиль ожидаем, что весь мир должен осудить «Хезболлу» и поддержать Израиль в его самозащите, должен поддержать исполнение «Хезболлой» того, что было согласовано консенсусом и с поддержкой России в 2006 году — резолюцию [Совбеза ООН] 1701, которая запрещает «Хезболле» находиться на юге Ливана, ближе к Израилю, чем река Литани. Если я могу сказать очень откровенно, мы все должны помочь освободить и Ливан из заложников «Хезболлы». Я думаю, что именно сейчас у нас есть эта возможность», — заявила она.

По словам дипломата, когда израильские войска вошли на территорию Ливана, там они обнаружили «подземные склады и туннели, предназначенные для нападения на Израиль». Гальперин сказала, что атака на страну планировалась не только из сектора Газа, из которого год назад совершил нападение ХАМАС, но и с ливанской территории. «Это финансировалось, поддерживалось и вооружалось Ираном. Они думали, что, вооружая свои прокси, как будто спрячутся за ними», — отметила посол.

Гальперин сообщила, что основной вопрос, по которому в контексте конфликта контактируют Россия и Израиль — это освобождение захваченных ХАМАС 7 октября 2023 года заложников, среди которых были россияне. Некоторых из них вернули живыми, как минимум один погиб, еще один остается в плену боевиков.

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Фото:Abdelaziz Boumzar / Reuters

«Хезболла» возникла в июле 1982 года как движение шиитской молодежи для противостояния израильской оккупации юга Ливана: в эти годы Израиль вводил войска в страну для борьбы с находившимися там палестинскими боевиками. В ее становлении сыграл роль иранский Корпус стражей исламской революции. Военная организация «Хезболлы» «Исламское сопротивление Ливана» — это самая крупная и хорошо оснащенная негосударственная вооруженная сила в мире.

С 1992 года движение стало принимать участие в политике, сейчас его представители имеют места в парламенте страны. Также у него есть сеть из 15 благотворительных и социальных учреждений.

В 2006-м между Израилем и «Хезболлой» была война, по итогам которой Совбез ООН выпустил резолюцию 1701, потребовав прекращения огня, вывода израильских сил и отвода «Хезболлы» к северу от Литани, а также разоружения группировки — на ее место должен был заступить смешанный контингент миротворцев ООН (UNIFIL) и военнослужащих Ливана.

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Израиль Ливан Хезболла
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