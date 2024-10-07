 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Операция Израиля в Ливане ,  
0 

ЦАХАЛ сообщила об ударах по более 120 объектам «Хезболлы» в Ливане за час

Сюжет
Операция Израиля в Ливане
За час сотня израильских истребителей атаковала свыше 120 объектов «Хезболлы» в Ливане, заявила ЦАХАЛ. В числе целей — ракетная база и разведывательный штаб группировки. Ливанские СМИ сообщают о столбе дыма в пригороде Бейрута
Южный Ливан, 7 октября 2024 года
Южный Ливан, 7 октября 2024 года (Фото: Aziz Taher / Reuters)

В течение часа 100 истребителей израильских военно-воздушных сил атаковали более 120 объектов ливанской шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В это число вошли в том числе ракетная база и разведывательный штаб группировки на юге Ливана. В ЦАХАЛ отметили, что «Хезболла» разместила свою инфраструктуру в гражданских районах Ливана. Перед атаками израильская сторона призывает жителей Ливана эвакуироваться.

Ливанский телеканал Lebanon 24 отмечает, что после израильского обстрела в южном пригороде Бейрута зафиксирован столб дыма.

The Times of Israel, ссылаясь на военных, пишет, что за последние две недели израильские ВВС нанесли удары по более сотни объектов «Хезболлы» в Бейруте.

ЦАХАЛ сообщила о новом ударе по северу Израиля со стороны Ливана
Политика
Фото:Ilan Assayag / JINI / Global Look Press

«Хезболла» в качестве поддержки палестинской исламистской группировки ХАМАС после начала ее войны с Израилем год назад нарастила обстрелы северных израильских территорий, в связи с чем проживающие там израильтяне были вынуждены покинуть дома.

23 сентября ЦАХАЛ объявила об «упреждающей операции» «Стрелы севера» на территории Ливана. Израильская сторона ежедневно наносит удары по Ливану, в частности, пригородам Бейрута. В ходе обстрелов погиб, в частности, лидер «Хезболлы» Хасан Насралла.

1 октября Израиль объявил о начале наземной операции в южной части Ливана, уточнив, что она носит «ограниченный, локализованный и точечный» характер. Целью в ЦАХАЛ назвали инфраструктуру «Хезболлы». С тех пор израильские военные отчитались о гибели ряда членов «Хезболлы», а также палестинского исламистского движения ХАМАС в Ливане.

В день начала израильской наземной операции в Ливане Иран в ответ на гибель Насраллы выпустил по Израилю свыше 200 ракет. Большинство было перехвачено, заявили в ЦАХАЛ. Израиль обещал, что Иран «заплатит» за «большую ошибку», Тегеран в свою очередь предупредил об ответе, если Тель-Авив атакует. ЦАХАЛ заявила о подготовке «серьезного и значимого» ответа Ирану.

Бывшего зама Шойгу обвинили в хищении при поставках паромов в Крым

Средние ставки по ипотеке в России обновили рекорды

Наличие ОСАГО начнут проверять по дорожным камерам

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе

ВГТРК подверглась хакерской атаке

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Что определяет цену на водку в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Ливан Бейрут Израиль ЦАХАЛ истребители
Материалы по теме
ЦАХАЛ сообщила о новом ударе по северу Израиля со стороны Ливана
Политика
ЦАХАЛ объявила о ликвидации двух высокопоставленных членов ХАМАС в Ливане
Политика
«Хезболла» заявила об ударе по предприятию военной компании в Израиле
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 105,31 (+0,56) Инвестиции, 17:16 Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 96,06 (+1,19) Инвестиции, 17:16
Эксперты SIPRI оценили вклад Запада в военную поддержку ИзраиляПолитика, 21:17
Трех уроженцев Дагестана задержали за создание экстремистской ячейкиОбщество, 21:01
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 20:55
Соавтор Гражданского кодекса назвал сроки давности в делах о приватизацииПолитика, 20:49
Медведева заменит Загитову в качестве ведущей «Ледникового периода»Спорт, 20:48
Сотрудники Бакальчука покинули один из основных офисов WildberriesТехнологии и медиа, 20:45
Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером в годовщину обострения в ГазеПолитика, 20:40
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Захарова заявила, что Украина продолжает применять химоружие в зоне боевПолитика, 20:34
ЦАХАЛ сообщила об ударах по более 120 объектам «Хезболлы» в Ливане за часПолитика, 20:32
Российская триатлонистка утонула на соревнованиях Ironman в БарселонеСпорт, 20:25
«Лаборатория Касперского» предложила уведомлять об утечках в «Госуслугах»Технологии и медиа, 20:12
Как выйти на рынок Индии: опыт Entera GlobalОтрасли, 20:06
В Бурунди выразили интерес к матчу со сборной России по футболуСпорт, 19:48
Власти Чечни заявили о задержании учителя, назвавшего Христа «гуманоидом»Политика, 19:47