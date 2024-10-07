ЦАХАЛ сообщила об ударах по более 120 объектам «Хезболлы» в Ливане за час
В течение часа 100 истребителей израильских военно-воздушных сил атаковали более 120 объектов ливанской шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В это число вошли в том числе ракетная база и разведывательный штаб группировки на юге Ливана. В ЦАХАЛ отметили, что «Хезболла» разместила свою инфраструктуру в гражданских районах Ливана. Перед атаками израильская сторона призывает жителей Ливана эвакуироваться.
Ливанский телеканал Lebanon 24 отмечает, что после израильского обстрела в южном пригороде Бейрута зафиксирован столб дыма.
The Times of Israel, ссылаясь на военных, пишет, что за последние две недели израильские ВВС нанесли удары по более сотни объектов «Хезболлы» в Бейруте.
«Хезболла» в качестве поддержки палестинской исламистской группировки ХАМАС после начала ее войны с Израилем год назад нарастила обстрелы северных израильских территорий, в связи с чем проживающие там израильтяне были вынуждены покинуть дома.
23 сентября ЦАХАЛ объявила об «упреждающей операции» «Стрелы севера» на территории Ливана. Израильская сторона ежедневно наносит удары по Ливану, в частности, пригородам Бейрута. В ходе обстрелов погиб, в частности, лидер «Хезболлы» Хасан Насралла.
1 октября Израиль объявил о начале наземной операции в южной части Ливана, уточнив, что она носит «ограниченный, локализованный и точечный» характер. Целью в ЦАХАЛ назвали инфраструктуру «Хезболлы». С тех пор израильские военные отчитались о гибели ряда членов «Хезболлы», а также палестинского исламистского движения ХАМАС в Ливане.
В день начала израильской наземной операции в Ливане Иран в ответ на гибель Насраллы выпустил по Израилю свыше 200 ракет. Большинство было перехвачено, заявили в ЦАХАЛ. Израиль обещал, что Иран «заплатит» за «большую ошибку», Тегеран в свою очередь предупредил об ответе, если Тель-Авив атакует. ЦАХАЛ заявила о подготовке «серьезного и значимого» ответа Ирану.
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