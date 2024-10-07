ТАСС узнал об обвинении Тимура Иванова в растрате на паромах в Крым

Тимур Иванов (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову предъявили новое обвинение — два эпизода растраты в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

По данным агентства, один эпизод связан с хищением у банка «Интеркоммерц» более 3,2 млрд руб., второй — с растратой 200 млн руб. при покупке двух паромов для Керченской переправы.

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