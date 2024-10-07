 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Аресты генералов ,  
0 

ТАСС узнал об обвинении Тимура Иванова в растрате на паромах в Крым

ТАСС: Иванова обвинили в растрате при покупке паромов для Керченской переправы
Сюжет
Аресты генералов
Тимур Иванов
Тимур Иванов (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову предъявили новое обвинение — два эпизода растраты в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

По данным агентства, один эпизод связан с хищением у банка «Интеркоммерц» более 3,2 млрд руб., второй — с растратой 200 млн руб. при покупке двух паромов для Керченской переправы.

Материал дополняется

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Что смотреть в выходные в кинотеатрах и онлайн

Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НХЛ

Рейтинг лучших акций за III квартал

Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

В Нью-Йорке выставили на продажу квартиру из фильма «Дьявол носит Prada»

Цена на нефть показала рекордный рост

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Тимур Иванов растрата хищение Интеркоммерц Керченская переправа паром
Тимур Иванов фото

Тимур Иванов

экс-замминистра обороны России
15 августа 1975 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,74 (-0,12) Инвестиции, 04 окт, 17:47 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 94,87 (-0,16) Инвестиции, 04 окт, 17:47
Кроссоверы Exlantix ET засветились в России до старта продаж. ФотоАвто, 10:31
Еще 200 направлений: какие выставки и форумы могут быть успешны в РоссииРБК+, 10:29
Лукашенко отправился в Москву для участия в саммите СНГПолитика, 10:25
Призер чемпионата мира по легкой атлетике умер в 26 летСпорт, 10:25
В Казахстане начали мерить температуру в аэропортах из-за вируса МарбургОбщество, 10:21
«Инвестпалата» в третий раз продлила срок приема заявок от иностранцевИнвестиции, 10:18
Строительство АЭС в Казахстане поддержали 71% участников референдумаПолитика, 10:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ТАСС узнал об обвинении Тимура Иванова в растрате на паромах в КрымПолитика, 10:12
Череда бед: почему стартап экс-президента Intel ищет покупателяPro, 10:07
Глава Феодосии ввел режим техногенной чрезвычайной ситуацииПолитика, 10:04
Средние ставки по ипотеке в России обновили рекордыНедвижимость, 10:03
Леус сообщил об «опоздавшей» к Земле магнитной буреОбщество, 10:03
Фигуранты дела о подготовке диверсии на авиабазе получили сроки до 23 летПолитика, 09:55
Мирра Андреева в 17 лет впервые вошла в топ-20 теннисисток мираСпорт, 09:48