Экзитполы показали поддержку строительства АЭС в Казахстане

В Казахстане за строительство атомной электростанции (АЭС) проголосовали 71,8% жителей. Об этом сообщает служба центральных коммуникаций при президенте республики, ссылаясь на данные экзитпола от Института Евразийской интеграции.

«По данным exit-poll, 71,8% проголосовали «за» строительство АЭС в Казахстане, против — 28,2%», — говорится в сообщении.

Опрос охватил 250 участков, из них 159 — в городах, 91 — в селах. Всего было опрошено 30 546 человек.

Всего были проведены три экзитпола: от Института Евразийской интеграции, Института комплексных социальных исследований — Астана» (СОЦИС-А) и Института общественной политики партии Amanat. Согласно каждому из экзитполов, большинство граждан республики поддерживают строительство АЭС.

Ранее аналитик частного фонда «Институт комплексных социальных исследований — Астана» (СОЦИС-А) Алибек Тажибаев заявил, что, согласно опросу института, 69,8% казахстанцев высказались «за», 30,2% — против строительства АЭС.

Опрос по заказу агентства «Хабар» охватил 283 519 граждан. Слова Тажибаева передает Sputnik Казахстан.

Институт общественной политики партии Amanat, в свою очередь, сообщил, что за строительство АЭС проголосовали 72,3%, против — 27,7%.

6 октября в Казахстане прошел республиканский референдум по строительству АЭС. Явка избирателей составила 67,3%. Голосование прошло не только в Казахстане, но и за рубежом.

Вынесенный на референдум вопрос звучит так: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?».

Власти Казахстана планируют построить первую в стране атомную электростанцию на побережье озера Балхаш на юго-востоке Казахстана. Этот водоем является вторым по величине после Каспийского моря непересыхающим соленым озером в мире.

Выбор места в казахстанском правительстве объяснили тем, что в южных районах энергетический дефицит выше, чем в других частях страны. Построить станцию хотят до 2035 года, ее стоимость оценивают в $10–12 млрд. В качестве подрядчика Астана рассматривает четыре варианта, один из них — «Росатом».