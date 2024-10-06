Токаев счел, что АЭС в Казахстане должен строить международный консорциум

Атомную электростанцию в Казахстане, в случае, если местные жители одобрят ее строительство на общенациональном референдуме, должен строить международный консорциум, заявил журналистам после голосования глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Он назвал вопрос непростым и отметил, что правительство должно проанализировать ситуацию и провести соответствующие переговоры.

«Но мое личное видение данного вопроса состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями. Ну, а дальше, как говорится, жизнь покажет», — сказал он.

В Казахстане 6 октября проходит общенациональный референдум о строительстве в стране АЭС. Вынесенный на него вопрос звучит так: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?».В правительстве Казахстана аргументировали строительство АЭС возможностью снизить импорт электроэнергии и предотвратить ее дефицит в некоторых регионах.

Власти планируют строительство на юго-востоке Казахстана, на побережье озера Балхаш, которое является вторым по величине после Каспийского моря непересыхающим соленым озером в мире. По словам властей, выбор места обусловлен тем, что в южных районах энергетический дефицит выше, чем в других частях страны. Построить станцию планируют до 2035 года, ее стоимость оценивают в $10–12 млрд. В качестве подрядчика Астана рассматривает четыре варианта, один из них — «Росатом».