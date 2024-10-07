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Операция Израиля в Ливане ,  
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Иран возобновил полеты через два часа после введения ограничений

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Операция Израиля в Ливане
Организация гражданской авиации объявила об отмене всех рейсов в стране с 21:00 по местному времени воскресенья до 6:00 понедельника, однако спустя два часа сняла ограничения

Организация гражданской авиации Ирана отменила все ограничения на полеты, сообщает IRNA.

Полеты возобновились с 23:00 воскресенья (22:30 мск) «в связи с устранением препятствий».

После снятия ограничений авиакомпаниям разрешили выполнять рейсы в аэропорт Тегерана имени имама Хомейни и аэропорт «Мехрабад».

Вечером Организация гражданской авиации объявила об отмене всех рейсов в воздушном пространстве страны с 21:00 воскресенья до 6:00 7 октября по местному времени (20:30 и 5:30 мск соответственно).

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Фото:Iranian Army / WANA / Reuters

В последний раз воздушное пространство Ирана закрывалось перед массированным ракетным обстрелом Израиля. Тогда Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака.

Иран нанес массированный удар по Израилю, запустив около 200 ракет, в ответ на гибель лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и бригадного генерала КСИР Аббаса Нилфорушана при израильском ударе по Бейруту.

Тегеран ударил по израильским авиабазам Неватим и Тель-Ноф, заявил представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. По его словам, самолеты или оперативные системы ВВС не были повреждены. Силы ПВО сбили большинство ракет, но «были и попадания», заявили в ЦАХАЛ.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху пообещал, что Тегеран поплатится за это. Иран в свою очередь предупредил, что, если Израиль решит ответить на удары, он «столкнется с очередными сокрушительными и разрушительными атаками».

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Елена Чернышова
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