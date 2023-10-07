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Военная операция на Украине ,  
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Счетная палата ЕС предупредила о рисках из-за помощи Украине

Le Figaro: Счетная палата ЕС предупредила о рисках из-за помощи Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
У Евросоюза растет долг, ввиду дальнейшего выделения помощи Украине эта тенденция усугубится, считают в Счетной палате. С прошлого года Киев получил от Брюсселя €85 млрд военной помощи
Фото: Yves Herman / Reuters
Фото: Yves Herman / Reuters

Счетная палата Евросоюза обратила внимание на рост долгов объединения на фоне предоставления помощи Украине и предупредила о дальнейших рисках при продолжении поддержки, пишет Le Figaro.

Долг Евросоюза в 2022 году составил €344 млрд (в 2021 было около €237 млрд). В связи с его ростом Счетная палата отмечает, что новые обещания выделения средств (в частности, передача €18 млрд макрофинансовой помощи) «значительно» увеличат риски для европейского бюджета.

Кроме того, Брюссель просит в течение четырех лет выделить еще минимум €50 млрд Киеву — €17 млрд в виде грантов и €33 млрд в виде кредитов. Счетная палата опасается, что деньги могут не вернуться назад.

Бюджет Евросоюза на 2021–2027 годы составлял около €2 трлн, он оказался исчерпан из-за помощи Украине. При этом не все страны выражали намерение внести дополнительные взносы на фоне этого. В частности, в июне немецкий министр финансов Кристиан Линднер сказал, что из-за сокращений национального бюджета Германии страна не сможет добавить что-либо в общеевропейский бюджет. Министр предложил в случае необходимости дополнительных пополнений бюджета ЕС прибегнуть к перераспределению средств и использованию резервов на случай непредвиденных обстоятельств.

По данным глава внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, с прошлого года союз выделил Украине €85 млрд помощи, из них €25 млрд — военная помощь.

Россия выступает против предоставления Западом поддержки Киеву. Как считают в Москве, таким образом западные страны становятся вовлеченными в конфликт.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
бюджет ЕС военная помощь
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