Минюст внес в список физлиц-иноагентов двух активистов

Ведомство признало иноагентами активистов движения «Весна» Богдана Литвина и Тимофея Мартыненко. Само движение петербургская прокуратура попросила признать экстремистским и запретить

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Министерство юстиции России внесло в список физических лиц — иностранных агентов Богдана Литвина и Тимофея Мартыненко.

В графе «Сведения об иностранных источниках» у обоих указана Украина, оба осуществляют политическую деятельность.

На данный момент всего в списке значатся 29 имен.

Мартыненко и Литвин — активисты движения «Весна». В конце сентября прокуратура Санкт-Петербурга потребовала признать его экстремистским и запретить. Ведомство обвинило «Весну» в «подрыве общественной безопасности и основ конституционного строя Российской Федерации», а также в создании условий «для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации» и смены власти в стране. С этой целью движение использует «различные политические технологии воздействия», в том числе организует митинги с нарушением закона и «применением насилия к представителям правоохранительных органов», убеждены в прокуратуре.

Против активистов «Весны» Евгения Затеева и Валентина Хорошенина расследуется уголовное дело о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, им избран запрет определенных действий в качестве меры пресечения. Сообщество адвокатов и правозащитников «Первый отдел» (основано юристом Иваном Павловым, которого Минюст признал иноагентом) сообщало, что их дело объединили с другим, возбужденным по ч. 1.1 ст. 212 УК (склонение, вербовка или вовлечение лица в массовые беспорядки). В конце сентября у них провели обыски.