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Война санкций ,  

Моравецкий призвал пустить активы России на благо Киева и нужды ЕС

Премьер Польши Моравецкий призвал использовать активы России на благо Киева и нужды ЕС
Премьер Польши предложил использовать замороженные активы России и «российских олигархов» в размере €350 млрд на восстановление Украины и нужды ЕС, назвав их «относительно легким» способом найти финансирование
Матеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий (Фото: Leszek Szymański / Polska Agencja Prasowa / Global Look Press)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил использовать замороженные активы России и «российских олигархов» «на благо Украины, а также на нужды жителей ЕС», сообщает канцелярия Моравецкого в «Твиттере».

По его словам, многие главы правительств Евросоюза задавались вопросом, нужно ли создавать новый фонд. По мнению Моравецкого, есть «относительно легкий» способ найти финансирование.

«Это огромные активы, составляющие около €350 млрд, и сегодня можно дотянуться до этих средств на благо Украины, которая должна быть восстановлена на эти средства, а также на нужды жителей Евросоюза, на нужды жителей Польши», — отметил премьер после неформального саммита ЕС в Праге (цитата по 300polityka).

Ранее газета The Guardian писала, что Украина предлагала на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН принять резолюцию о создании международного компенсационного механизма, благодаря которому страна смогла бы получить замороженные на Западе российские активы. По данным издания, Киев обсуждал это, в частности, с Великобританией, Германией, Францией, США.

В конце сентября украинский президент Владимир Зеленский попросил Швейцарию заблокировать российские активы, чтобы Киев мог «абсолютно справедливо получить возмещение» ущерба. Швейцария с этим не согласилась: в правительстве не считают конфискацию активов «только на основании принадлежности какому-либо государству или внесения в санкционный список» и передачу их Киеву вариантом поддержки Украины. К июлю в Швейцарии были заморожены финансовые активы России на 6,7 млрд швейцарских франков ($6,78 млрд), а также 15 объектов недвижимости.

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Теги
Елена Чернышова
Матеуш Моравецкий Польша активы России
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