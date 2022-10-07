Лукашенко обещал подарить Путину трактор с сеялкой, чтобы «Европа не голодала»

Лукашенко подарит Путину трактор с сеялкой, чтобы «Европа не голодала»

Лукашенко пообещал подарить Путину трактор, на котором они «будут сеять хлеб». А как вырастет — его передадут Европе, чтобы «не воровали хлеб» с Украины и везли его в «бедные страны», заявил он. 7 октября у Путина день рождения

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарит трактор президенту России Владимиру Путину на день рождения. Об этом он сообщил журналистам после прибытия к Константиновскому дворцу в Петербурге, где прошел неформальный саммит глав СНГ. Видео опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

«Трактор! Такой, на каком я работаю, — «Беларус». Самый лучший, ручной сборки», — заявил Лукашенко.

После этого журналисты уточнили, будет ли трактор «со всеми насадками». На это президент Белоруссии отметил, что «насадок миллион, поэтому это по желанию», но сам он предложит Путину одну — сеялку.

«Будем сеять хлеб. Может еще что-то — она универсальная. Вырастим — и [президенту Польши Анджею] Дуде, [премьеру Польши Матеушу] Моравецкому, Европе там [отдадим], чтобы не голодали. Чтобы не воровали в Украине хлеб, а везли бедным странам», — сыронизировал Лукашенко.

У Путина сегодня, 7 октября, день рождения. Президенту исполнилось 70 лет.

Как сообщается на сайте Кремля, Путина по телефону поздравили первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и президент ЮАР Сирил Рамафоза. Помимо этого, Путина «поздравят и собравшиеся на неформальную встречу лидеры стран СНГ», говорится в сообщении.

Лукашенко передал Путину поздравление еще до встречи. Он назвал российского президента «истинным лидером великой державы» и пожелал ему «отменного здоровья, созидательных свершений» на благо России и «долгих лет жизни» в окружении «любящей семьи и надежных друзей». Путина также поздравил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.