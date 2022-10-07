Лукашенко подарит Путину трактор с сеялкой, чтобы «Европа не голодала»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 59,98 (+1,74) Инвестиции, 16:10
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 61,25 (+0,99) Инвестиции, 16:10
Курс биткоина упал после выхода данных по безработице в США Крипто, 17:49
Лукашенко проехал на автомобиле Aurus перед саммитом стран СНГ Авто, 17:47
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:47
Захарова назвала причину поддержки Западом темы ядерного противостояния Политика, 17:41
Не относятся к штрафам серьезно: как наказывать водителей люксовых авто Партнерский проект, 17:33
Чухрай сообщил о переносе премии «Ника» на следующий год Общество, 17:31
Стали известны все финалисты чемпионата России по боксу Спорт, 17:27
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Аналитики заявили о рекордном приросте контента в «Телеграме» на фоне СВО Технологии и медиа, 17:17
Вторая ракетка России вышла в полуфинал турнира в Тунисе Спорт, 17:17
Главу села признали в праве выдавать повестки о мобилизации Политика, 17:15
Как работает «инсультная» бригада скорой помощи Партнерский проект, 17:10
В России заработали каникулы по автокредитам для мобилизованных. Разбор Авто, 17:04
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 17:04
Лидер «Новых людей» назвал военкомов «вышедшими из леса людьми» Политика, 16:59
Военная операция на Украине ,  
0 

Лукашенко подарит Путину трактор с сеялкой, чтобы «Европа не голодала»

Лукашенко обещал подарить Путину трактор с сеялкой, чтобы «Европа не голодала»
Лукашенко пообещал подарить Путину трактор, на котором они «будут сеять хлеб». А как вырастет — его передадут Европе, чтобы «не воровали хлеб» с Украины и везли его в «бедные страны», заявил он. 7 октября у Путина день рождения

Video

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарит трактор президенту России Владимиру Путину на день рождения. Об этом он сообщил журналистам после прибытия к Константиновскому дворцу в Петербурге, где прошел неформальный саммит глав СНГ. Видео опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

«Трактор! Такой, на каком я работаю, — «Беларус». Самый лучший, ручной сборки», — заявил Лукашенко.

После этого журналисты уточнили, будет ли трактор «со всеми насадками». На это президент Белоруссии отметил, что «насадок миллион, поэтому это по желанию», но сам он предложит Путину одну — сеялку.

«Будем сеять хлеб. Может еще что-то — она универсальная. Вырастим — и [президенту Польши Анджею] Дуде, [премьеру Польши Матеушу] Моравецкому, Европе там [отдадим], чтобы не голодали. Чтобы не воровали в Украине хлеб, а везли бедным странам», — сыронизировал Лукашенко.

У Путина сегодня, 7 октября, день рождения. Президенту исполнилось 70 лет.

Читайте на РБК Pro
Трудовой кодекс меняют из-за мобилизации. Чего ждать HR-специалистам Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном Почему криптовалюты подходят только для долгосрочных инвестиций Как перестать «залипать» на бесконечном чтении плохих новостей

Как сообщается на сайте Кремля, Путина по телефону поздравили первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и президент ЮАР Сирил Рамафоза. Помимо этого, Путина «поздравят и собравшиеся на неформальную встречу лидеры стран СНГ», говорится в сообщении.

Лукашенко передал Путину поздравление еще до встречи. Он назвал российского президента «истинным лидером великой державы» и пожелал ему «отменного здоровья, созидательных свершений» на благо России и «долгих лет жизни» в окружении «любящей семьи и надежных друзей». Путина также поздравил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Авторы
Теги
Персоны
Виктория Полякова Виктория Полякова
Александр Лукашенко подарок день рождения трактор Владимир Путин

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
Материалы по теме
Лукашенко назвал Путина «истинным лидером великой державы»
Политика
Ким Чен Ын и Кадыров поздравили Путина с 70-летием
Политика
Лукашенко подарил Путину корзину колбас и набор бокалов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter