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Ким Чен Ын и Кадыров поздравили Путина с 70-летием

Кадыров и Ким Чен Ын поздравили Путина с 70-летием

Лидер КНДР Ким Чен Ын 7 октября поздравил с 70-летием российского президента Владимира Путина, отметив его успехи в достижении «грандиозной стратегической цели построения сильной России», передает ЦТАК.

Северокорейский лидер подчеркнул, что его дружеские отношения с Путиным играют большую роль в развитии сотрудничества России и КНДР, в том числе в борьбе за «защиту мира и стабильности в регионе, за достижение международной справедливости».

Поздравил президента России и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что Путин, придя к власти, «сумел в кратчайшие сроки решить основные проблемы государства и превратить Россию в одну из самых сильных мировых держав». Кроме того, Кадыров отметил и роль российского лидера в развитии Чечни.

«В самые тяжелые для региона времена он решительно поддержал курс нашего первого президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, спас республику, поднял из руин, а вместе с тем и всю Россию от тотального насилия со стороны международного терроризма и бандитизма», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Двумя днями ранее день рождения отмечал сам глава Чеченской республики. Тогда Путин поздравил Кадырова и, по его словам, присвоил звание генерал-полковника.

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Теги
Персоны
Владимир Путин Рамзан Кадыров Ким Чен Ын поздравление юбилей

Владимир Путин

политик, президент России

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Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

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