Лукашенко назвал Путина «истинным лидером великой державы»

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с 70-летием. Поздравление опубликовано на сайте главы государства.

«Примите самые сердечные поздравления с юбилеем. Будучи истинным лидером великой державы, Вы принимаете выверенные и непростые решения в целях обеспечения независимого развития Российской Федерации, защиты традиций и ценностей российского народа», — отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что крайне дорожит «открытыми и доверительными отношениями» с Путиным, а также «равноправным и плодотворным диалогом», который служит укреплению союзнических связей двух стран.

Лукашенко выразил уверенность в том, что вместе Россия и Белоруссия «достойно ответят на глобальные вызовы и выйдут на новый уровень стратегического партнерства», и пожелал Путину «отменного здоровья, созидательных свершений» на благо России и «долгих лет жизни» в окружении «любящей семьи и надежных друзей».

Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. 31 декабря 1999 года после отставки президента России Бориса Ельцина был назначен и.о. главы государства. В марте 2000 года Путин был впервые избран президентом России. Сейчас идет его четвертый президентский срок.