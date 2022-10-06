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Патриарх Кирилл предложил два дня молиться о здоровье Путина

Молиться о здоровье президента священники будут в день его рождения, 7 октября, и на следующий день, когда празднуют Сергия Радонежского. Патриархия утвердила также тексты для обеих молитв
Владимир Путин и патриарх Кирилл (справа)
Владимир Путин и патриарх Кирилл (справа) (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Управление делами Московской патриархии разослало епархиальным архиереям на территории России письмо, в котором благословило их на молитвы о здравии президента Владимира Путина в честь его 70-летия. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте патриархии.

«7 октября с.г. Президенту России Владимиру Владимировичу Путину исполняется 70 лет со дня рождения. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывает всех архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян вознести в этот день усердную домашнюю молитву о здравии Главы Государства Российского», — говорится в письме.

На следующий день, 8 октября, в день праздника Сергия Радонежского, патриарх призвал «вознести на сугубой ектении Божественной литургии особое прошение о здравии президента России».

В письме приводятся и точные тексты обращения к Всевышнему о здоровье президента:

  • на сугубой ектении, после прошений о Святой Руси:
    «Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему о Главе Государства Российского Владимире Владимировиче, и о еже подати ему богатыя милости и щедроты Твоя, даровати ему здравие и долгоденствие, и от всех сопротивлений видимых и невидимых врагов избавити, в мудрости и крепости духовней утвердити, рцем вси, Господи услыши и помилуй»;
  • многолетие:
    «Благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение и во всем благое поспешение, подаждь, Господи, ныне чествуемому Главе Государства Российского Владимиру Владимировичу, властем, воинству и народу Богохранимого Отечества нашего и сохрани их на многая и благая лета!»

Ранее патриарх Кирилл благословил архиереев всех епархий организовать в военкоматах и пунктах мобилизации пастырское окормление. «Многие из наших соотечественников, призываемых к службе в Вооруженных силах в связи с объявленной президентом России частичной мобилизацией, нуждаются в напутственном слове и духовной поддержке», — пояснили решение патриарха в пресс-службе.

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Пастырское окормление — духовное наставление со стороны пастыря, которое может выражаться в напутствиях и молитвах.

Создавать условия для окормления будут в сотрудничестве с региональными властями. Духовенство будет совершать молебны, произносить напутственные слова, раздавать молитвословы, нательные крестики и иконы, крестить и выслушивать исповеди мобилизованных, «насколько это возможно».

Владимир Путин родился в Ленинграде 7 октября 1952 года. Первым лицом государства он стал 31 декабря 1999 года, когда после отставки президента России Бориса Ельцина был назначен исполняющим обязанности президента. Путин впервые избран президентом России 26 марта 2000 года.

Теги
патриарх Кирилл Владимир Путин день рождения юбилей
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