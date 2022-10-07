Путин назвал события на Украине трагическими

Он напомнил и о других продолжающихся вооруженных столкновениях на постсоветском пространстве и призвал выработать меры по разрешению противоречий. Прежде он обвинял Запад в разработке планов по разжиганию новых конфликтов в СНГ

Владимир Путин (Фото: Ore Huiying / Getty Images)

Президент России Владимир Путин назвал происходящие на Украине события трагическими и заявил о необходимости решать конфликты между странами бывшего СССР.

«Помимо Украины, где происходят действительно трагические события, к сожалению, между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты, и это, безусловно требует выработки мер по их разрешению», — сказал он на неформальной встрече лидеров стран СНГ.

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В конце сентября Путин назвал причиной конфликтов между странами постсоветского пространства развал СССР. «Достаточно посмотреть на то, что происходит сейчас между Россией и Украиной, происходит на рубежах некоторых других стран СНГ», — заявил он тогда.

По мнению Путина, Запад прорабатывает сценарии разжигания новых конфликтов в содружестве. Президент призвал страны СНГ поддерживать друг друга, действовать слаженно: «Только так мы и сможем отстоять свои интересы на мировой арене, дать отпор недоброжелателям».

Россия 24 февраля начала проводить на Украине специальную военную операцию по «демилитаризации и денацификации». В апреле Путин сказал, что происходящее на Украине — трагедия, но России «выбора не оставили».

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В сентябре обострилась ситуация на границах Киргизии и Таджикистана, Армении и Азербайджана. Вскоре Бишкек и Душанбе подписали протокол об установлении мира, а Ереван и Баку активизировали переговоры по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта.