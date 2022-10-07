Минобороны: российские ВС пресекли атаки ВСУ на купянском и краснолиманском направлениях

Минобороны заявило об отражении атак ВСУ на трех направлениях

Наступления украинских войск отражены на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлениях, заявили в министерстве

Вид на здание Министерства обороны РФ (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Российские вооруженные силы отразили наступления ВСУ на нескольких направлениях, сообщило Минобороны.

На купянском направлении противник предпринял «неудачную попытку наступательных действий на направлениях Першотравневое, Кисловка, Табаевка, Берестовое». Российские военные отразили атаку, уничтожив более 80 украинских бойцов, пять танков, четыре БМП, десять автомобилей и германскую самоходно-артиллерийскую установку, заявило ведомство.

На николаево-криворожском направлении украинские войска пытались наступать в направлениях населенных пунктов Пятихатки, Садок, Ищенка, Безыменное (Херсонская область) и Терновые Поды (Николаевская область), но были отброшены на исходные позиции, отмечает Минобороны. Уничтожено более 300 членов ВСУ, семь танков, 13 бронированных машин и 17 автомобилей.

На краснолиманском направлении ВСУ попытались форсировать реку Жеребец. Российские войска уничтожили более 30 украинских военных, две БМП, пять бронированных машин и пять пикапов. «Наступательные действия противника на данном направлении пресечены», — заявили в ведомстве. Video

Краснолиманское направление власти ДНР неоднократно называли самым сложным участком, а из самого города Лимана (бывший Красный Лиман) российские войска отошли «на более выгодные рубежи» из-за угрозы окружения.

В пятницу глава ДНР Денис Пушилин назвал обстановку на краснолиманском направлении тяжелой, но сообщил, что «подходит подкрепление».

Минобороны также сообщило об ударах по пунктам временной дислокации украинских военных в районах Северска, Славянска и Курдюмовки, в результате которых было уничтожено более 100 бойцов и 12 единиц военной техники.

В Хмельницкой области ВКС уничтожили цеха ремонта ракетно-артиллерийского оружия ВСУ на Шепетовском ремонтном заводе, заявили в российском военном ведомстве.

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