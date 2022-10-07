Минобороны заявило об отражении атак ВСУ на трех направлениях
Российские вооруженные силы отразили наступления ВСУ на нескольких направлениях, сообщило Минобороны.
- На купянском направлении противник предпринял «неудачную попытку наступательных действий на направлениях Першотравневое, Кисловка, Табаевка, Берестовое». Российские военные отразили атаку, уничтожив более 80 украинских бойцов, пять танков, четыре БМП, десять автомобилей и германскую самоходно-артиллерийскую установку, заявило ведомство.
- На николаево-криворожском направлении украинские войска пытались наступать в направлениях населенных пунктов Пятихатки, Садок, Ищенка, Безыменное (Херсонская область) и Терновые Поды (Николаевская область), но были отброшены на исходные позиции, отмечает Минобороны. Уничтожено более 300 членов ВСУ, семь танков, 13 бронированных машин и 17 автомобилей.
- На краснолиманском направлении ВСУ попытались форсировать реку Жеребец. Российские войска уничтожили более 30 украинских военных, две БМП, пять бронированных машин и пять пикапов. «Наступательные действия противника на данном направлении пресечены», — заявили в ведомстве.
Краснолиманское направление власти ДНР неоднократно называли самым сложным участком, а из самого города Лимана (бывший Красный Лиман) российские войска отошли «на более выгодные рубежи» из-за угрозы окружения.
В пятницу глава ДНР Денис Пушилин назвал обстановку на краснолиманском направлении тяжелой, но сообщил, что «подходит подкрепление».
Минобороны также сообщило об ударах по пунктам временной дислокации украинских военных в районах Северска, Славянска и Курдюмовки, в результате которых было уничтожено более 100 бойцов и 12 единиц военной техники.
В Хмельницкой области ВКС уничтожили цеха ремонта ракетно-артиллерийского оружия ВСУ на Шепетовском ремонтном заводе, заявили в российском военном ведомстве.
Авиация уничтожила два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения вблизи Запорожья. Средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Дзержинска. За сутки уничтожено четыре беспилотника.
В Херсонской области ПВО сбили в воздухе 21 снаряд РСЗО HIMARS и «Ольха», а также четыре противорадиолокационные ракеты HARM, заявляет российское Минобороны.