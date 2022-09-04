Власти Энергодара рассказали о попадании снаряда в энергоблок ЗАЭС

ВГА Энергодара: при обстреле один из снарядов попал в энергоблок Запорожской АЭС

Система безопасности энергоблоков на Запорожской АЭС имеет структуру, которую нельзя разрушить одним попаданием, рассказал глава ВГА Энергодара Волга

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Один из артиллерийских снарядов при обстреле со стороны ВС Украины попал в энергоблок Запорожской АЭС. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга в интервью ТАСС.

«Одно из попаданий — сквозное — было в энергоблок, [это был] артиллерийский снаряд. Была у меня фотография. [Энергоблок] нерабочий, который сейчас пока не находится в рабочем состоянии», — сказал он.

Волга не уточнил, когда именно произошло попадание снаряда в энергоблок. Он указал на то, система безопасности энергоблоков имеет структуру, которую нельзя разрушить одним попаданием.

Глава ВГА также отметил, что радиационный фон на территории АЭС постоянно измеряется, все системы работают, повышения радиационного фона нет.

Волга также заверил, что никто из представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время визита на ЗАЭС не пострадал в результате обстрелов со стороны ВС Украины. Тем не менее массированный обстрел со стороны украинских военных продолжался почти до самого приезда миссии.

По его словам, украинское правительство пыталось переубедить делегацию, говоря, что российские войска якобы ведут «какой-то непонятный бой, чуть ли не между собой».

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«Благо хватило здравого смысла у миссии МАГАТЭ и непосредственно у господина [гендиректора агентства Рафаэля] Гросси не поверить этим рассказам и приехать, оценить самому ситуацию на данный момент на Запорожской атомной станции», — сказал он.

По мнению Волги, что глава МАГАТЭ не мог не увидеть сложившуюся ситуацию, из-за которой жители города собирали подписи с призывом к Киеву и мировому сообществу прекратить обстрелы станции.

Российские войска контролируют территорию Энергодара и Запорожской атомной электростанции с конца февраля. Самой АЭС продолжают управлять украинские операторы. С начала боевых действий Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах.

Гросси неоднократно призывал прекратить боевые действия возле объекта, чтобы избежать ядерной катастрофы. Генсек ООН Антониу Гутерриш выступал за демилитаризацию Запорожской АЭС, но российская сторона выступает против, утверждая, что станция станет более уязвимой.

Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси посетила ЗАЭС 1 сентября. На объекте остались шесть специалистов организации, двое из них будут находиться там на постоянной основе.