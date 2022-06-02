Нацбанк Украины повысил учетную ставку с 10 до 25%

Здание национального банка Украины (Фото: Rasal Hague / wikipedia.org)

Национальный банк Украины (НБУ) решил повысить учетную ставку в два с половиной раза — с 10 до 25%. Сообщение о повышении было опубликовано 2 июня на сайте украинского регулятора.

В сообщении указано, что банк рассмотрел несколько возможных сценариев развития событий и решил, что в текущих условиях необходимо повысить ставку сразу на 15 процентных пунктов. Главная причина — высокие инфляционные ожидания.

«Незначительное повышение ключевой ставки, по оценкам Национального банка, не имело бы значительного влияния на финансово-экономическую систему. Во-первых, это связано с ограниченной действенностью механизма монетарной трансмиссии во время войны. Во-вторых, это бы сформировало ожидание дальнейших повышений учетной ставки и, соответственно, выжидательную позицию вкладчиков и незначительный интерес к гривневым активам. В-третьих, для оживления интереса к гривневым активам их доходности должны превышать ожидаемые показатели инфляции», — сообщили в банке.

Инфляция в экономике Украины, по данным НБУ, в апреле ускорилась до 16,4% в годовом исчислении. За месяц цены выросли на 3,1%. По предварительным оценкам Национального банка, в мае инфляция продолжила ускорение.

«Решительное повышение учетной ставки оживит интерес к гривневым активам, снизит давление на международные резервы и окажет сдерживающее влияние на инфляцию», — считают в НБУ.

«Инфляционное развитие требует возвращения Национального банка к активной процентной политике для предотвращения дальнейшего ухудшения инфляционных ожиданий и долларизации экономики», — отметил регулятор.

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