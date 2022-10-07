Минприроды предложило дать мусорщикам бронь от частичной мобилизации

Замглавы Минприроды считает, что работников операторов по обращению с отходами и водителей мусоровозов нужно освободить от мобилизации, поскольку они влияют на социальную стабильность регионов

Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Минприроды предложило освободить от мобилизации работников региональных операторов по обращению с отходами и водителей мусоровозов, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо замглавы ведомства Дмитрия Тетенькина властям субъектов. Источник в одном из крупных операторов сказал РБК, что слышал о таком письме.

В документе речь идет о сотрудниках операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и их транспортированию, а также операторов по обращению с отходами I и II классов опасности (к ним относят в первую очередь промышленные отходы; старые трансформаторные и конденсаторные устройства, свинцовый шлам, кислотные отходы дегтя и смол, твердые соли свинца и хлорида меди, рафинированные остатки нефтяных продуктов, литий, фенол, хлороформ, серную кислоту, селен и другие вещества).

В письме замминистра указывает, что региональные операторы по обращению с отходами и перевозчики отходов — непрерывно действующие и системообразующие организации, которые имеют региональное значение и существенно влияют на социальную стабильность регионов.

Частичная мобилизация проходит в России с 21 сентября. Как сообщал глава Минобороны Сергей Шойгу, планируется призвать 300 тыс. человек. По состоянию на 4 октября, по его словам, в Вооруженные силы прибыли более 200 тыс.

В ведомстве сообщили, что от призыва освободят представителей некоторых профессий, получивших профильное образование и работающих полный день. По данным на портале «Объясняем.рф», на отсрочку могут претендовать в том числе граждане, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса, сотрудники аккредитованных ИТ-компаний, задействованных в разработке ИТ-решений, работники зарегистрированных СМИ, радиовещателей, телевещателей, включенных в перечень системообразующих, которые задействованы в производстве и распространении информационной продукции. К службе не станут также привлекать проходящих первичное обучение студентов очных и очно-заочных отделений.