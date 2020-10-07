В России зафиксировали рекордное число смертей от COVID-19 с начала июля

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В России за сутки умерли 202 пациента с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе. Это рекордное число погибших с 1 июля, когда были зафиксированы 216 смертей.

Накануне умерли 188 человек с коронавирусом.

Больше всего умерших за последние сутки в Москве — 41 человек. На втором месте в спсике регионов по числу зафиксированных смертей Санкт-Петербург (30 человек). Далее по числу жертв идут Московская, Ростовская области и Алтайский край (по восемь).

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