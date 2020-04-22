NYT узнала о планах Трампа приостановить выдачу большинства грин-карт

После подписания президентом указа выдавать разрешения на проживание и работу в США будут только детям и супругам граждан США. Ранее Трамп заявлял о намерении приостановить иммиграцию в страну

Администрация президента США Дональда Трампа планирует временно заморозить выдачу грин-карт, дающих иностранцам право жить и работать в США, не являясь их гражданином. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на источник, знакомый с планами президента.

Ранее Трамп написал в своем Twitter-аккаунте, что собирается подписать указ о временной приостановке миграционного потока в США. Президент отметил, что эти меры продиктованы распространением коронавируса и необходимостью сохранить рабочие места для американцев.

По данным NYT, после подписания указа грин-карты останутся доступны только для детей или супругов граждан США. Издание отмечает, что приостановка выдачи грин-карт скажется на десятках тысяч людей, который планировали воссоединиться со своими родственниками или получить работу в США. В 2019 году разрешение на проживание и работу в стране получили около миллиона человек.

Газета сообщила, что Белый дом может также наложить ограничение на выдачу иностранцам рабочих виз.

По данным CNN, также полученным от источников, запрет на выдачу рабочих виз может продлиться около 120 дней. Это поможет сгладить ситуацию с безработицей, уточняет издание. При этом, в указе могут быть прописаны исключения для работников определенных отраслей, таких как фермерство и медицина, поясняют источники.