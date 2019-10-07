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Дело Никиты Белых ,  
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Белых оценил время на выплату штрафа государству в тысячу лет
Экс-губернатор должен выплатить 48,2 млн руб. Он утверждает, что все его имущество, которое подлежит аресту, стоит 5–7 млн. На погашение остального долга с учетом зарплаты библиотекаря в колонии уйдет тысяча лет, считает Белых

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых в интервью РБК сообщил, что для выплаты назначенного приговором штрафа ему понадобится тысяча лет. В 2018 году он был признан виновным в получении взяток и приговорен к восьми годам тюрьмы, а также должен выплатить 48,2 млн руб. штрафа.

«Для меня вопрос [откуда брать деньги]. Поэтому я обратился в суд с просьбой предоставить либо рассрочку, либо отсрочку, потому что возможности выплатить этот штраф у меня физически нет», — сообщил Белых и напомнил, что суд ему отказал.

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По словам экс-губернатора, какого-либо механизма, чтобы выплатить штраф, нет. «Арестовано [мое] имущество. По моим оценкам, то имущество, которое будет реализовываться, позволит получить порядка 5–7 млн руб. И все. После этого этот долг будет висеть на мне, пока я его каким-то образом не верну», — пояснил он.

Белых добавил, что помимо его автомобиля и личных вещей, уже выставленных на торги, у экс-губернатора остались небольшая двухкомнатная квартира в Перми, купленная еще до прихода на госслужбу, несколько книг и сувениров.

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При этом Белых, который работает в колонии библиотекарем, отметил, что часть зарплаты — 4,8 тыс. руб. — отдает на оплату задолженности. «Чтобы погасить штраф, который я должен государству, мне нужно ровно тысячу лет», — заключил он.

Приговор Белых был вынесен в феврале 2018 года. Экс-губернатора признали виновным по двум из трех вменяемых ему эпизодов взятки. По версии обвинения, Белых получил от гражданина Германии Юрия Зудхаймера две взятки в размере €200 тыс. каждая в обмен на покровительство двум принадлежащим ему компаниям.

Полную версию интервью смотрите сегодня на телеканале РБК.

Автор: Артём Губенко, Илья Доронов
Теги: Никита Белых, денежный штраф
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