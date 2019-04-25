Суд отказал экс-губернатору Белых в отсрочке выплаты штрафа в 48 млн руб.

Пресненский суд Москвы в четверг отказался дать экс-губернатору Кировской области Никите Белых отсрочку выплаты 48 млн руб. штрафа, наложенного на него по делу о получении взятки. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь суда Алексей Черников.

«В отсрочке по уплате штрафа Никитой Белых Пресненским районным судом отказано», — заявил Черников.

Адвокат Белых Андрей Грохотов сообщил РБК, что защита будет обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях.

Белых приговорили к восьми годам колонии и штрафу в размере 48,2 млн руб. в феврале 2018 года. Экс-губернатора признали виновным по двум из трех вменяемых ему эпизодов взятки. По данным гособвинения, Белых получил от гражданина Германии Юрия Судгаймера (Зюдхаймера) два взятки в размере €200 тыс. каждая в обмен на покровительство двум принадлежащим ему компаниям. Белых задержали при получении части второй взятки в московском ресторане в июне 2016 года. Экс-губернатор свою вину не признает.