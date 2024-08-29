 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Алешках при атаке пяти дронов на больницу пострадала медсестра

Сальдо: в Алешках пять дронов атаковали больницу, ранена медсестра
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В городе Алешки в Херсонской области пять FPV-дронов атаковали больницу, в результате пострадала медсестра, сообщил глава региона Владимир Сальдо в телеграм-канале.

Под удар попала Алешковская центральная районная больница (ЦРБ). Повреждения получили помещения учреждения, в том числе детское отделение и операционная.

Сальдо подчеркнул, что ЦРБ не используется как госпиталь и военных в ней нет. По его словам, украинская сторона это «отлично знает».

Власти сообщили об ударах дронов по многоквартирным домам в Алешках
Политика

Алешки находятся на левом берегу Днепра, в 5 км к юго-востоку от Херсона, который контролирует Украина. По состоянию на 2019 год там проживали 24,6 тыс. человек. Город неоднократно подвергался атакам со стороны ВСУ.

Херсонская область вместе с Запорожской областью, ДНР и ЛНР вошли в состав России по итогам проведенных там референдумов в сентябре 2022 года.

В начале августа украинские военные атаковали рынок и многоквартирные дома в Алешках, в результате ранения получили 14 человек.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Херсонская область Владимир Сальдо дроны беспилотники Больница медсестра
Материалы по теме
Херсонский губернатор сообщил о попытке десанта ВСУ с моря
Политика
Три дома сгорели при атаке дронов ВСУ в Белгородской области
Политика
Над Крымом сбили беспилотники
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 102,08 (-0,21) Инвестиции, 28 авг, 17:46 Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 91,44 (-0,04) Инвестиции, 28 авг, 17:46
Вяльбе допустила появление конкурента у Большунова в новом сезонеСпорт, 15:11
Сложность майнинга выросла. Что происходит на рынке добычи биткоинаКрипто, 15:09
Wildberries сообщил об аномалии после жалоб пользователей на сбойТехнологии и медиа, 15:07
В Алешках при атаке пяти дронов на больницу пострадала медсестраПолитика, 15:01
Прогноз цен на автомобили в сентябре 2024 года: подорожание неминуемоАвто, 14:57
Euractiv сообщил о давлении США на ЕС по антироссийским санкциямЭкономика, 14:54
Глава «Военторга» Павлов заявил судье о готовности уйти с должностиПолитика, 14:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Триатлон на Паралимпиаде пройдет в один день из-за качества воды в СенеСпорт, 14:45
Шохин связал снижение прибыли компаний с высокой ставкой ЦБЭкономика, 14:43
Си Цзиньпин заявил о защите суверенитета Китая при взаимодействии с СШАПолитика, 14:40
Следствие попросило арестовать бывшего замминистра обороны Павла ПоповаПолитика, 14:40
Минобороны сообщило об отражении четырех атак ВСУ в Курской областиПолитика, 14:37
Бывшему заму Шойгу вменили строительство дачи за счет парка «Патриот»Политика, 14:25
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 14:23