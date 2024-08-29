В Алешках при атаке пяти дронов на больницу пострадала медсестра
В городе Алешки в Херсонской области пять FPV-дронов атаковали больницу, в результате пострадала медсестра, сообщил глава региона Владимир Сальдо в телеграм-канале.
Под удар попала Алешковская центральная районная больница (ЦРБ). Повреждения получили помещения учреждения, в том числе детское отделение и операционная.
Сальдо подчеркнул, что ЦРБ не используется как госпиталь и военных в ней нет. По его словам, украинская сторона это «отлично знает».
Алешки находятся на левом берегу Днепра, в 5 км к юго-востоку от Херсона, который контролирует Украина. По состоянию на 2019 год там проживали 24,6 тыс. человек. Город неоднократно подвергался атакам со стороны ВСУ.
Херсонская область вместе с Запорожской областью, ДНР и ЛНР вошли в состав России по итогам проведенных там референдумов в сентябре 2022 года.
В начале августа украинские военные атаковали рынок и многоквартирные дома в Алешках, в результате ранения получили 14 человек.
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