В Воронежской области объявили опасность атаки дронов
В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил глава региона Александр Гусев в телеграм-канале.
«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал он.
В областном управлении МЧС граждан призвали не выходить на улицу, держаться подальше от окон и по возможности пройти в комнату, где их нет. Тем, кто находится на улице, следует укрыться в ближайшем здании, подъезде, паркинге, подземном переходе.
В последний раз воздушную тревогу в регионе объявляли прошлой ночью, 6 сентября. Сигнал опасности звучал почти полтора часа.
В ночь на 1 сентября Воронежская область подверглась массированной атаке беспилотников. Тогда над регионом сбили 28 украинских дронов. В общей сложности в ту ночь средства ПВО перехватили 158 беспилотников над российскими территориями.
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