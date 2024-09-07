В Воронежской области объявили опасность атаки дронов

В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил глава региона Александр Гусев в телеграм-канале.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал он.

В областном управлении МЧС граждан призвали не выходить на улицу, держаться подальше от окон и по возможности пройти в комнату, где их нет. Тем, кто находится на улице, следует укрыться в ближайшем здании, подъезде, паркинге, подземном переходе.

В последний раз воздушную тревогу в регионе объявляли прошлой ночью, 6 сентября. Сигнал опасности звучал почти полтора часа.

В ночь на 1 сентября Воронежская область подверглась массированной атаке беспилотников. Тогда над регионом сбили 28 украинских дронов. В общей сложности в ту ночь средства ПВО перехватили 158 беспилотников над российскими территориями.