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Военная операция на Украине ,  
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Жителей двух населенных пунктов под Воронежем эвакуировали из-за дрона

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Военная операция на Украине
Из-за падения обломков дронов начался пожар «вблизи взрывоопасных объектов». Взрыва не было, но жителей двух населенных пунктов эвакуировали. Позднее огонь потушили, люди возвращаются в дома

В Россошанском районе Воронежской области сбили дрон самолетного типа, из-за падения обломков начался пожар «вблизи взрывоопасных объектов», сообщил губернатор Александр Гусев.

По его словам, детонации не было, но оперативные службы решили эвакуировать жителей двух населенных пунктов. Для них развернули пункт временного размещения.

Позднее пожар потушили, жители начали возвращаться домой, сообщил Гусев.

Власти сообщили о продолжающейся детонации под Воронежем после атаки БПЛА
Политика
Фото:МЧС России

Россошанский район находится на юго-западе области, он граничит с  Белгородской областью.

24 августа в Острогожском районе Воронежской области на территории трех поселений ввели режим ЧС для ликвидации последствий пожара и детонации «взрывоопасных объектов» в результате атаки дронов. Два населенных пункта эвакуировали, на следующий день Гусев сообщил, что жители сел смогли вернуться домой.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Воронежская область беспилотники дроны эвакуация
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