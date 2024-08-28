Жителей двух населенных пунктов под Воронежем эвакуировали из-за дрона
В Россошанском районе Воронежской области сбили дрон самолетного типа, из-за падения обломков начался пожар «вблизи взрывоопасных объектов», сообщил губернатор Александр Гусев.
По его словам, детонации не было, но оперативные службы решили эвакуировать жителей двух населенных пунктов. Для них развернули пункт временного размещения.
Позднее пожар потушили, жители начали возвращаться домой, сообщил Гусев.
Россошанский район находится на юго-западе области, он граничит с Белгородской областью.
24 августа в Острогожском районе Воронежской области на территории трех поселений ввели режим ЧС для ликвидации последствий пожара и детонации «взрывоопасных объектов» в результате атаки дронов. Два населенных пункта эвакуировали, на следующий день Гусев сообщил, что жители сел смогли вернуться домой.
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