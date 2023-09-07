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Кадыров рассказал о повышении 19 лет возглавлявшего МВД Чечни генерала

Кадыров поздравил чеченского министра Руслана Алханова с назначением в ГУПЭ МВД
Алханов руководил чеченским МВД с 2004 года. Теперь он будет замначальника Главного управления по противодействию экстремизму в федеральном министерстве
Рамзан Кадыров и Руслан Алханов
Рамзан Кадыров и Руслан Алханов (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил бывшего главу республиканского МВД Руслана Алханова с назначением на пост заместителя начальника Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) федерального МВД. Свой пост Кадыров выложил в телеграм-канале.

«Руслан Шахаевич возглавил [региональное] ведомство в самый тяжелый период для республики. Будучи талантливым руководителем, он сумел в короткие сроки сформировать сильную структуру, соответствующую высоким государственным стандартам. В настоящее время Министерство внутренних дел по ЧР по праву считается одним из самых эффективных в стране», — отметил глава республики.

Он назвал Алханова «ветераном команды», которая была собрана первым президентом Чечни и отцом Рамзана Кадырова Ахматом Кадыровым. Руководитель региона добавил, что бывший министр «внес неоценимый вклад в борьбу с международным терроризмом на территории» Чечни.

О назначении Алханова накануне, 6 сентября, сообщил начальник Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергей Бачурин. Он, как и Кадыров, отметил вклад Алханова в обеспечение безопасности республики и организацию работы региональных органов правопорядка.

Алханов родился 27 апреля 1962 года в Чечено-Ингушской автономной республике. В 1993–1997 годах работал в милиции в Гудермесе, с 1999-го стал работать в охране высших должностных лиц Чечни.

В 2003–2004-м был заместителем начальника милиции общественной безопасности — командиром отряда милиции особого назначения при МВД республики и заместителем главы МВД региона по городу Грозному. В конце 2004-го возглавил МВД Чечни.

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В 2017-м Алханов сообщал о намерении МВД Чечни подать в суд против «Новой газеты» (у нее в 2022 году отозвали лицензию) после проверок по материалам издания о задержании геев в республике.

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Рамзан Кадыров Чечня МВД Руслан Алханов
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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