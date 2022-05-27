Путин присвоил звание генерал-полковника полиции главе чеченского МВД

Алханов в марте посетил чеченских бойцов, участвующих в российской спецоперации на Украине. В 2017 году он грозил судом «Новой газете» за материалы о пытках геев в Чечне. Региональный МВД он возглавляет с 2014 года

Руслан Алханов (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника полиции главе МВД Чеченской Республики Руслану Алханову. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить специальное звание генерал-полковника полиции Алханову Руслану Шахаевичу», — говорится в документе.

Алханов возглавляет чеченский МВД с декабря 2004 года. В 2011 году ему присвоили звание генерал-лейтенант полиции. Он также был награжден орденами Мужества, медалями «За заслуги перед Отечеством» I степени и «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В марте 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что Алханов посетил бойцов, участвующий в российской специальной военной операции на Украине. «Он лично осмотрел условия, в которых несут службу чеченские воины, проверил их моральные и боевые качества. Увиденным министр остался доволен», — сообщил Кадыров.

«Наши бойцы хорошо подготовлены, и боевой дух наших бойцов высок», — рассказывал глава чеченского МВД в интервью «Чечне сегодня» 11 апреля.

В 2017 году Алханов говорил о намерении подать в суд на «Новую газету», которая выпустила материалы о преследованиях и пытках геев в Чечне. Он тогда заявил, что полиция проверяет «каждый факт, озвученный в СМИ», о задержании геев, а также назвал обращения правозащитников «шумихой», которая носит «провокационный характер» и направлена на «дискредитацию» Чечни.

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26 апреля Путин присвоил депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову звание Героя России. Звание он получил «за мужество и героизм», проявленные во время спецоперации на территориях ДНР, ЛНР и Украины.