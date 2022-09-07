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Заявлявшая о ненависти к русским дипломат уволилась из МИД Норвегии

Устроившая скандал в российском отеле дипломат Элисабет Эллингсен ушла из МИД Норвегии
В июле было опубликовано видео, на котором сотрудница норвежского консульства Элизабет Эллингсен оскорбляет персонал мурманского отеля. Как выяснилось, ссора произошла после того, как дипломат решила уволиться из МИДа
Элисабет Эллингсен
Элисабет Эллингсен (Фото: Norwegian Consulate General in Murmansk / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Сотрудница норвежского консульства Элисабет Эллингсен, которая в июле заявила сотрудникам мурманского отеля о ненависти к русским, больше не работает в МИД Норвегии. Об этом представитель ведомства Тува Богснес сообщила изданию Dagbladet.

По словам Богснес, Эллингсен подала заявление на увольнение в апреле, то есть скандал в отеле произошел уже после того, как она решила оставить должность. С 1 сентября она не является сотрудницей МИДа.

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30 июля Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором женщина ссорится с сотрудниками отеля. Авторы канала уточнили, что гостиница находится в Мурманске, а постоялица — дипломат Элисабет Эллингсен. Конфликт, по данным Mash, произошел из-за просьбы менеджеров подождать, пока горничные закончат уборку. Эллингсен назвала отель и его сотрудников «позорищем» и заявила, что «ненавидит русских» и что она привыкла к чистым номерам: «Я не какая-то там русская женщина, которая просто убирается как попало».

Представитель МИД России Мария Захарова назвала поведение Эллингсен проявлением ненависти и национализма. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис посоветовал всем, кто ненавидит русских, «катиться к черту из России».

МИД Норвегии вскоре заявил, что глубоко сожалеет о случившемся, и подчеркнул, что «выраженные чувства никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу».

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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