Заявлявшая о ненависти к русским дипломат уволилась из МИД Норвегии

В июле было опубликовано видео, на котором сотрудница норвежского консульства Элизабет Эллингсен оскорбляет персонал мурманского отеля. Как выяснилось, ссора произошла после того, как дипломат решила уволиться из МИДа

Элисабет Эллингсен (Фото: Norwegian Consulate General in Murmansk / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Сотрудница норвежского консульства Элисабет Эллингсен, которая в июле заявила сотрудникам мурманского отеля о ненависти к русским, больше не работает в МИД Норвегии. Об этом представитель ведомства Тува Богснес сообщила изданию Dagbladet.

По словам Богснес, Эллингсен подала заявление на увольнение в апреле, то есть скандал в отеле произошел уже после того, как она решила оставить должность. С 1 сентября она не является сотрудницей МИДа.

30 июля Telegram-канал Mash опубликовал видео, на котором женщина ссорится с сотрудниками отеля. Авторы канала уточнили, что гостиница находится в Мурманске, а постоялица — дипломат Элисабет Эллингсен. Конфликт, по данным Mash, произошел из-за просьбы менеджеров подождать, пока горничные закончат уборку. Эллингсен назвала отель и его сотрудников «позорищем» и заявила, что «ненавидит русских» и что она привыкла к чистым номерам: «Я не какая-то там русская женщина, которая просто убирается как попало».

Представитель МИД России Мария Захарова назвала поведение Эллингсен проявлением ненависти и национализма. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис посоветовал всем, кто ненавидит русских, «катиться к черту из России».

МИД Норвегии вскоре заявил, что глубоко сожалеет о случившемся, и подчеркнул, что «выраженные чувства никоим образом не отражают норвежскую политику или отношение норвежцев к России и русскому народу».