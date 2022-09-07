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Война санкций ,  

МИД запретил въезд в Россию «военному руководству ЕС»

Конкретных имен МИД не назвал, ограничения коснулись также сотрудников европейских оборонных компаний, которые поставляют вооружения на Украину
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

МИД России запретил въезд в страну «высшему военному руководству Евросоюза», говорится в сообщении ведомства.

Мера принята в рамках ответных мер на санкции против россиян и российских компаний. В список тех, кому запрещается въезд в Россию, также вошли высокопоставленные сотрудники силовых ведомств стран-членов ЕС, представители европейских компаний из сферы производства вооружений, задействованных в поставках военной продукции на Украину. Но имен конкретных людей МИД не назвал.

«Соответствующая вербальная нота МИД России передана в представительство ЕС в России», — сообщили в ведомстве.

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Евросоюз является экономическим и политическим объединением, среди его институтов нет военных органов. У сообщества есть орган дипломатии — Европейская служба внешних связей, которую возглавляет верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности. Сейчас этот пост занимает Жозеп Боррель.

30 августа в Праге прошел неформальный саммит глав министерств обороны стран-членов Евросоюза, на котором в том числе присутствовал Боррель. По его итогам глава евродипломатии назвал ситуацию на Украине очень плохой и заверил, что Брюссель продолжит помогать Киеву военными средствами, а также будет работать над созданием миссии для подготовки украинских военных. Российская сторона неоднократно выступала против поставок оружия Украине, заявляя, что их целью является затягивание конфликта.

В конце марта МИД запретил въезд в Россию высшему руководству ЕС, в том числе ряду еврокомиссаров, начальников военных структур, большинству депутатов Европарламента. Санкции коснулись тех, кто «продвигал антироссийскую политику». Боррель тогда выразил сожаление из-за этих ограничений.

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