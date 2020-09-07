Штрафы за разглашение персональных данных предложили увеличить в 10 раз

Законопроект об этом уже получил одобрение правительства России, заверили депутаты Госдумы от «Единой России»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Депутаты от «Единой России» подготовили законопроект об увеличении в десять раз штрафов за разглашение персональных данных россиян, сообщает «РИА Новости». Как пояснил агентству один из авторов проекта, первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин, эту инициативу поддержали в правительстве.

«Наказание должно быть более жестким. Поэтому мы и предложили увеличить для граждан от 4 тыс. до 5 тыс., а для должностных лиц — от 40 тыс. до 50 тыс.», — сказал Вяткин. «Статьи не менялись годами, а то и десятилетиями. Собственно говоря, там размеры ответственности, они не то что не останавливают нарушителей, они не выполняют ни роль превентивную, ни роль наказания», — добавил депутат.

Его соавтор, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, пояснил, что сейчас в соответствии со ст. 13.14 КоАП размер штрафа для граждан составляет от 500 до 1 тыс. руб., а для должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. руб.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила положительный отзыв на этот законопроект, пишет агентство со ссылкой на имеющуюся у него копию.