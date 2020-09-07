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Политика ,  
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Штрафы за разглашение персональных данных предложили увеличить в 10 раз

Законопроект об этом уже получил одобрение правительства России, заверили депутаты Госдумы от «Единой России»
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Депутаты от «Единой России» подготовили законопроект об увеличении в десять раз штрафов за разглашение персональных данных россиян, сообщает «РИА Новости». Как пояснил агентству один из авторов проекта, первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин, эту инициативу поддержали в правительстве.

«Наказание должно быть более жестким. Поэтому мы и предложили увеличить для граждан от 4 тыс. до 5 тыс., а для должностных лиц — от 40 тыс. до 50 тыс.», — сказал Вяткин. «Статьи не менялись годами, а то и десятилетиями. Собственно говоря, там размеры ответственности, они не то что не останавливают нарушителей, они не выполняют ни роль превентивную, ни роль наказания», — добавил депутат.

Его соавтор, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, пояснил, что сейчас в соответствии со ст. 13.14 КоАП размер штрафа для граждан составляет от 500 до 1 тыс. руб., а для должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. руб.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила положительный отзыв на этот законопроект, пишет агентство со ссылкой на имеющуюся у него копию.

Минюст предложил поднять штрафы за утечку персональных данных в 10 раз
Общество
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях Минюст предложил увеличить штрафы за утечку персональных данных. Для юридических лиц штрафы предложили поднять до 500 тыс. руб.; для индивидуальных предпринимателей — до 300 тыс. руб.; для должностных лиц — до 100 тыс. руб.; для граждан — до 20 тыс. руб.

1 сентября одна из крупнейших российских компаний, работающих в сфере информационной безопасности, Group-IB предложила создать Национальный центр мониторинга и реагирования на инциденты в киберсфере.

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Генпрокурор заявил о росте числа киберпреступлений в России в 25 раз
Общество
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС


Без «единого надежного ресурса со всей необходимой информацией об актуальных угрозах» число случаев, когда граждане становятся жертвами мошенников, продолжит расти, говорилось в презентации компании. В 2019 году в России было скомпрометировано 170 млн записей персональных данных. Поскольку не существует единого центра доступа к информации об утечках, граждане, госслужащие и бизнес либо узнают об утечках из СМИ, либо не узнают вообще, пояснили в компании.

Количество преступлений, связанных с киберпреступностью, в России растет. По словам генпрокурора Игоря Краснова, за последние пять лет число таких преступлений возросло в 25 раз. В первом полугодии 2020 года этот показатель возрос на 92% по сравнению с тем же периодом год назад.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: персональные данные, штрафы, Госдума
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