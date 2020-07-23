Матвиенко поспорила с Памфиловой о переносе единого дня голосования

Валентина Матвиенко (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Сентябрь — самый приемлемый месяц для единого дня голосования. Об этом в ответ на вопрос РБК заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«У нас огромная страна с большим количеством часовых поясов. Какое бы мы время ни выбрали, он все равно не устроит всех. Поэтому обсуждать это можно и нужно, наверное, может, кто-то умный что-то и придумает. Но пока я полагаю, что сентябрь из всех возможных вариантов, на мой взгляд, приемлемый месяц для дня голосования», — сказала Матвиенко.

В июле глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в связи с обсуждением проведения выборов течение нескольких дней возникает и вопрос о переносе единого дня голосования. Источник РБК утверждал, что в Кремле не обсуждают идею переноса единого дня голосования, и это личная инициатива Памфиловой.

Ранее Госдума одобрила законопроект, согласно которому голосования на выборах всех уровней можно будет проводить несколько дней, но не более трех.