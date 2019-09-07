Посольство показало вылетевших с Украины для обмена россиян

Посольство опубликовало фото, на котором изображены удерживаемые на Украине россияне и главред «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Ранее в субботу из Москвы и Киева вылетели самолеты с украинцами и россиянами

Посольство России на Украине опубликовало в Twitter фотографию россиян, которых украинская сторона передала в рамках обмена удерживаемыми лицами.

«Наших освободили! Летят домой», — говорится в сообщении.

Ранее в субботу из Москвы в Киев и из Киева в Москву вылетели украинский и российский самолеты с удерживаемыми гражданами. На борту российского самолета находится и главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, обвиненный Киевом в госизмене, но отпущенный в конце августа из-под стражи. Из СИЗО «Лефортово» до этого вывезли украинских моряков, задержанных прошлой осенью российскими пограничниками в Керченском проливе.