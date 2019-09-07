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Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
CVS Health $76 (+21,19%) прогноз Cowen к 27.08.20 Купить
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Посольство показало вылетевших с Украины для обмена россиян
Посольство опубликовало фото, на котором изображены удерживаемые на Украине россияне и главред «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. Ранее в субботу из Москвы и Киева вылетели самолеты с украинцами и россиянами

Посольство России на Украине опубликовало в Twitter фотографию россиян, которых украинская сторона передала в рамках обмена удерживаемыми лицами.

«Наших освободили! Летят домой», — говорится в сообщении.

Ранее в субботу из Москвы в Киев и из Киева в Москву вылетели украинский и российский самолеты с удерживаемыми гражданами. На борту российского самолета находится и главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, обвиненный Киевом в госизмене, но отпущенный в конце августа из-под стражи. Из СИЗО «Лефортово» до этого вывезли украинских моряков, задержанных прошлой осенью российскими пограничниками в Керченском проливе.

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Вышинский показал видео из аэропорта Киева с самолетом для обмена

В конце июня украинский президент Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой вернуть на Украину задержанных украинских моряков. Позднее президенты провели первый телефонный разговор, в ходе которого также обсудили обмен удерживаемыми гражданами. 

Автор: Юлия Выродова
Теги: Украина, россияне, фото
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