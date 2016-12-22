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Экс-глава ДНР прокомментировал свой уход спустя неделю после назначения
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Экс-глава ДНР прокомментировал свой уход спустя неделю после назначения
Политика, 19:38
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Экс-глава ДНР прокомментировал свой уход спустя неделю после назначения

Дмитрий Трапезников, который сразу после гибели Александра Захарченко 31 августа был назначен на пост временно исполняющего обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил, что поддерживает назначение на эту должность председателя народного совета республики Дениса Пушилина, передает Донецкое агентство новостей.

По его словам, решение о назначении Пушилина «соответствует духу и букве закона». Трапезников подчеркнул, что занял эту должность в экстренной ситуации, после убийства главы ДНР Александра Захарченко. «Тогда наша задача, моя в частности, заключалась в том, чтобы обеспечить похороны Александра Владимировича, чтобы удержать ситуацию на линии разграничения, потому что случилось большое горе для народа ДНР», — сказал он.

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В пятницу, 7 сентября, народный совет ДНР избрал Пушилина на должность исполняющего обязанности главы ДНР и назначил выборы руководителя республики на 11 ноября. В этот день также пройдут выборы главы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Трапезеников стал врио главы ДНР после того, как Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» 31 августа. В генпрокуратуре республики назначение Трапезникова посчитали незаконным и призвали народный совет ДНР заново выбрать исполняющего обязанности руководителя республики.

Теги: ДНР , Денис Пушилин
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