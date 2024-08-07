Глава временного правительства Бангладеш отказался править долго

По словам Юнуса, важно быстро восстановить доверие к правительству Бангладеш. Экс-премьер Хасина 5 августа на фоне протестов ушла в отставку и улетела из страны в Индию

Мухаммад Юнус (Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images)

Лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус, который стал главным советником временного правительства Бангладеш, не намерен претендовать на другую должность, кроме текущей. Его слова приводит Financial Times.

«У меня нет намерения добиваться какой-либо выборной или назначаемой должности, помимо этой роли, в течение этого переходного периода», — сказал он.

Юнус так обосновал свое решение стать руководителем временного правительства: «Учитывая жертвы студентов, особенно тех, кто отдал свои жизни за освобождение нашей страны, я не могу сказать им «нет». Крайне важно, чтобы доверие к правительству восстановилось быстро, заявил он, поэтому «нам нужна дорожная карта к новым выборам, и нам нужно приступить к работе по подготовке к новому руководству».

Ранее о плане назначить его главой временного правительства объявили координаторы студенческого движения Нахид Ислам, Асиф Махмуд и Абу Бакр Маджумдар. Ислам подчеркнул, что студенты поговорили с Юнусом, и тот согласился взять на себя ответственность «по защите Бангладеш».

С конца июля в Бангладеш продолжаются студенческие протесты. Их участники требуют ликвидировать систему квот, резервирующей до 30% госдолжностей для членов семей ветеранов, которые участвовали в войне за независимость страны в 1971 году. Протестующие называли систему квот дискриминационной и полагают, что она приносила пользу сторонникам экс-премьер-министра страны Шейх Хасины, чья партия «Авами лиг» возглавляла движение за независимость.

21 июля Верховный суд Бангладеш отменил большинство квот на госдолжности, но протесты все равно продолжились. 5 августа Хасина ушла в отставку и улетела из страны в Индию. На встрече с лидерами политических партий Бангладеш и представителями гражданского общества, президента страны Мохаммад Шахабуддин было решено распустить парламент, чтобы сформировать временное правительство.