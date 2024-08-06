Нобелевский лауреат станет советником нового правительства в Бангладеш

После бегства премьера в Бангладеш распустили парламент и сформировали временное правительство. Должность главного советника при нем займет «борец с бедностью» Мухаммад Юнус

Мухаммад Юнус (Фото: Stephen Lovekin / Getty Images)

Лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус согласился стать главным советником студенческого временного правительства в Бангладеш и пообещал, что «как можно скорее» вернется в страну после незначительной медицинской процедуры в Париже, передает The Daily Star.

О плане назначить Юнуса главным советником временного правительства ранее объявили координаторы студенческого движения Нахид Ислам, Асиф Махмуд и Абу Бакр Маджумдар. Ислам рассказал, что студенты поговорили с Юнусом, и тот согласился взять на себя ответственность «по защите Бангладеш».

«Когда со мной связались от имени студентов, я сначала не согласился. Я сказал им, что мне нужно закончить много работы. Но студенты неоднократно просили меня об этом. <...> Если студенты могут пожертвовать стольким, если народ страны может пожертвовать стольким, то и на мне лежит определенная ответственность. Тогда я сказал, что могу взять на себя эту ответственность», — цитирует нобелевского лауреата The Daily Star.

Кто такой Мухаммад Юнус Профессор экономики. Получив образование в США и докторскую степень в Университете Вандербильта, Юнус вернулся в родной Бангладеш, чтобы принять участие в госпрограмме по борьбе с бедностью. После голода 1974 года, унесшего жизни 1,5 млн бангладешцев, Юнус занялся изучением причин нищеты. Он обнаружил, что многие люди хотели бы стать предпринимателями, но вырваться из бедности им мешает недоступность кредитов: они вынуждены занимать деньги на производство товаров у ростовщиков, на короткий срок и под очень высокий процент. Тогда Юнус основал собственный Grameen Bank и стал выдавать микрокредиты от $100 под нетипичный для МФО процент (от 15%). Для получения кредита заемщик подписывает соглашение из 16 условий — от обязательства построить семейный бизнес и не обзаводиться большим числом детей до обещания кипятить питьевую воду и бороться с эпидемиями, строя туалеты сельского типа. Примечательно, что работа Grameen Bank, которая спасла от нищеты сотни тысяч людей, не сводится к благотворительности — из-за низкой (от 0,5 до 3%) доли невозвратов по кредитам банк быстро вышел на прибыль. Успешный опыт оценило сперва правительство страны: в 1996 году Юнус стал советником правительства Бангладеш, а затем нобелевским лауреатом: в 2006 году ему присудили Премию мира за вклад в борьбу с бедностью. В интервью РБК в 2019 году Юнус рассказывал, что, для того чтобы окончательно побороть бедность, необходимо исправить сам капитализм, который в его нынешнем виде имеет колоссальные изъяны. «Социальный аспект полностью выдавлен из экономики: современная экономическая теория без устали повторяет нам, что все стремятся к максимализации прибыли. Это фундаментальная ошибка. И лучшее доказательство этому — в мире становится все больше социального бизнеса, который не стремится делать деньги ради денег, а заботится об интересах самого общества», — объяснял он проблемы нынешней капиталистической системы.

С конца июля в Бангладеш продолжаются студенческие протесты. Их участники требуют положить конец системе квот, которая резервировала до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость страны в 1971 году. Протестующие называли систему квот дискриминационной и приносящей пользу сторонникам экс-премьер-министра страны Шейх Хасины, чья партия «Авами лиг» возглавляла движение за независимость.

21 июля Верховный суд Бангладеш отменил большинство квот на государственные должности, однако протесты продолжились. В итоге уже 5 августа Хасина, которая занимала пост премьера Бангладеш с 2009 года, ушла в отставку и улетела из страны. Президент страны Мохаммад Шахабуддин провел встречу с лидерами политических партий Бангладеш и представителями гражданского общества, на которой было решено распустить парламент, чтобы сформировать временное правительство.

В ходе протестов погибли более 300 человек, среди них как участники акций, так и полицейские, сообщала AFP. Свыше 9 тыс. демонстрантов были арестованы.

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