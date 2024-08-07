Администратора телеграм-канала Moscow calling приговорили к 6,5 годам

Администратор канала Moscow calling получил 6,5 лет по делу о фейках про армию

Андрея Куршина приговорили к 6,5 годам и на 4 года лишили права администрировать интернет-ресурсы по делу о фейках про российскую армию. Он частично признал вину и не согласился с формулировкой обвинения о ненависти к военным

Андрей Куршин (в центре) (Фото: moscowcourts / Telegram)

Черемушкинский районный суд Москвы признал виновным администратора телеграм-канала Moscow calling Андрея Куршина (признан иноагентом) по делу о фейках про российскую армию и приговорил его к лишению свободы на срок шесть с половиной лет, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Куршин будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Его также на четыре года лишили права заниматься деятельностью, «связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет». Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Администратора телеграм-канала Moscow calling задержали 31 августа 2023 года на Ленинградском вокзале в Москве, у него дома прошли обыски. В отношении Куршина было возбуждено дело по ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России по мотивам политической ненависти). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 15 лет.

Телеграм-канал Moscow сalling насчитывает свыше 54 тыс. подписчиков. Его посты посвящены военной операции на Украине и политическим событиям в России и мире. Shot и «112» писали, что Куршин работает инженером выпускающей программное обеспечение для вооружения НПО «РИФ» и имеет доступ к гостайне.

Следствие настаивало на заключении мужчины под стражу, однако суд отправил его под домашний арест. Куршин связывал уголовное дело с двумя постами от 2022 года о конфликте на Украине. Он частично признал вину, но не согласился с формулировкой предъявленного обвинения. Администратор телеграм-канала рассказал, что сам был военнослужащим и не испытывает к ним ненависти. RTVI писал, что в 2014–2015 годах Куршин принимал участие в боевых действиях в Донбассе.

12 января Минюст внес его в список иноагентов «за формирование негативного образа России и ее армии, выступление против военной операции, создание и распространение материалов иноагентов».