Суд отправил под домашний арест администратора канала Moscow Calling

Андрей Куршин, обвиняемый в распространении фейков об армии, в суде отчасти признал вину, но не согласился с формулировкой обвинения. По его словам, ранее он сам был военнослужащим и не испытывает к ним ненависти

Андрей Куршин (Фото: avkurshin / VK)

Черемушкинский районный суд Москвы назначил домашний арест администратору телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина по делу о фейках об армии, сообщает ТАСС.

Следствие просило отправить Куршина в СИЗО, однако суд не удовлетворил ходатайство.

Администратор Moscow Calling в суде отчасти признал вину, но не согласился с формулировкой предъявленного ему обвинения. По его словам, ранее он сам был военнослужащим и не испытывает к ним ненависти. Он также рассказал, что его дело связано с двумя постами от 2022 года о военных действиях на Украине, сообщает телеграм-канал Shot. В 2014-2015 годах он участвовал в боевых действиях в Донбассе, пишет RTVI.

Однако следствие считает, что у Куршина «возник преступный умысел из-за политической ненависти по отношению к Вооруженным силам России». Следствие настаивало, что Куршин может скрыться или воспрепятствовать сбору доказательств.

По версии СК, обвиняемый с сентября по ноябрь 2022 года разместил в телеграм-канале публикации, которые, согласно психолого-лингвистическим экспертизам, содержат ложную информацию о действиях российских военных.

Телеграм-канал Moscow Calling насчитывает свыше 87 тыс. подписчиков. Публикации посвящены ходу военной операции, политическим событиям в России, на Украине и в других странах.

Куршина задержали 31 августа на Ленинградском вокзале, у него дома прошел обыск. По его словам, он возвращался из командировки. СК сообщал, что расследует дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России) против 35-летнего мужчины, его имя ведомство не называло. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Shot сообщал, что Куршин работает инженером НПО «Риф», которая выпускает программное обеспечение для вооружения, и имеет доступ к гостайне. Об этом же писал и «112».