branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 104,61 (-0,33) Инвестиции, 17:22 Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 96,34 (+0,01) Инвестиции, 17:22
НХЛ пообещала уважать контракты игроков в КХЛ, несмотря на дело Федотова Спорт, 20:13
Приведет ли процедура импичмента к отставке президента Грузии Политика, 20:04
Суд отправил под домашний арест администратора канала Moscow Calling Политика, 20:01
Кто и как создает Красную книгу Москвы РБК и ДПиООС, 20:00
Матч «Спартака» в Сочи будет перенесен из-за плохого состояния газона Спорт, 19:48
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 19:44
Польша пригрозила отрезать Белоруссию от Европы Политика, 19:43
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Топ-5 событий на СПБ Бирже: камбек Evergrande, супертайфун и рекорд BYD РБК Инвестиции, 19:33
Мельниченко сравнил санкции Запада с ядерной бомбардировкой Хиросимы Политика, 19:29
В Рязани презентовали макроквартал «Свобода» Пресс-релиз, 19:26
Как бизнесу привлекать и удерживать клиентов с помощью BNPL-сервисов Тренды, 19:17
Швецов сравнил открытие счета иностранцами в России с 10 кругами ада Финансы, 19:14
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:13
В работе Киришской ГРЭС произошел технический сбой Общество, 19:13
Военная операция на Украине ,  
0 

Суд отправил под домашний арест администратора канала Moscow Calling

Суд отправил под домашний арест администратора канала Moscow Calling Куршина
Сюжет
Военная операция на Украине
Андрей Куршин, обвиняемый в распространении фейков об армии, в суде отчасти признал вину, но не согласился с формулировкой обвинения. По его словам, ранее он сам был военнослужащим и не испытывает к ним ненависти
Андрей Куршин
Андрей Куршин (Фото: avkurshin / VK)

Черемушкинский районный суд Москвы назначил домашний арест администратору телеграм-канала Moscow Calling Андрея Куршина по делу о фейках об армии, сообщает ТАСС.

Следствие просило отправить Куршина в СИЗО, однако суд не удовлетворил ходатайство.

Администратор Moscow Calling в суде отчасти признал вину, но не согласился с формулировкой предъявленного ему обвинения. По его словам, ранее он сам был военнослужащим и не испытывает к ним ненависти. Он также рассказал, что его дело связано с двумя постами от 2022 года о военных действиях на Украине, сообщает телеграм-канал Shot. В 2014-2015 годах он участвовал в боевых действиях в Донбассе, пишет RTVI.

Однако следствие считает, что у Куршина «возник преступный умысел из-за политической ненависти по отношению к Вооруженным силам России». Следствие настаивало, что Куршин может скрыться или воспрепятствовать сбору доказательств.

По версии СК, обвиняемый с сентября по ноябрь 2022 года разместил в телеграм-канале публикации, которые, согласно психолого-лингвистическим экспертизам, содержат ложную информацию о действиях российских военных.

Телеграм-канал Moscow Calling насчитывает свыше 87 тыс. подписчиков. Публикации посвящены ходу военной операции, политическим событиям в России, на Украине и в других странах.

Читайте на РБК Pro
Как не ошибиться в главном: почему владельцы и CEO не подходят друг другу
«Спрос в 4–5 раз превышает предложение». Что будет с рынком IPO в России
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно
Чем грозят миру проблемы в экономике Китая

Куршина задержали 31 августа на Ленинградском вокзале, у него дома прошел обыск. По его словам, он возвращался из командировки. СК сообщал, что расследует дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России) против 35-летнего мужчины, его имя ведомство не называло. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Shot сообщал, что Куршин работает инженером НПО «Риф», которая выпускает программное обеспечение для вооружения, и имеет доступ к гостайне. Об этом же писал и «112».

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Telegram-канал суд домашний арест Вооруженные силы фейк
Материалы по теме
Архитектору из Петербурга дали шесть лет колонии за «фейки» об армии
Политика
Наки и Левиева заочно приговорили к 11 годам по делу о «фейках» про армию
Политика
Каца заочно приговорили к восьми годам колонии за фейки об армии
Политика