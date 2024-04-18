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Палестино-израильский конфликт ,  
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Палестина напомнила США об истоках государственности Израиля

Госдеп: США наложат вето на полноправное членство Палестины в ООН
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
В Совбезе продолжаются дискуссии о желании Палестины получить полноправное членства в ООН. США предлагают обсудить этот вопрос с Израилем, Палестина напоминает, что тот сам стал членом ООН через голосование, а не переговоры
Фото: Eduardo Munoz / Reuters
Фото: Eduardo Munoz / Reuters

США наложат вето на желание Палестины присоединиться к ООН на условиях полноправного членства, заявил представитель Госдепартамента Ведант Патель, передает New York Times (NYT).

Совбез ООН проголосует по резолюции, которая рекомендовала бы «принять Государство Палестина в члены Организации Объединенных Наций», в 17:00 по местному времени (00:00 мск следующего дня). Как поясняет NYT, такое решение означало бы признание палестинской государственности.

Американская сторона настаивает, что признание палестинской государственности должно стать результатом соглашения, заключенного между Израилем и Палестинской автономией, чтобы положить конец конфликту между ними. «Нам уже давно ясно, что преждевременные действия в Нью-Йорке, даже с самыми благими намерениями, не приведут к обретению государственности для палестинского народа», — объяснил источник Reuters среди американских чиновников. По оценке дипломатов, до 13 членов Совбеза из 15 могут одобрить резолюцию, что вынудит США обратиться к праву вето.

Палестина напомнила США об истоках государственности Израиля
Палестина напомнила США об истоках государственности Израиля

Представители Палестины отвергают аргументы США. Во время утренних дебатов в Совбезе палестинский чиновник Зиад Абу Амр задал вопрос американской делегации: «Как признание и членство могут нанести ущерб международному миру и безопасности?». По его словам, полноправное вступление в ООН не станет альтернативой серьезным переговорам с Израилем, но «резолюция даст надежду палестинскому народу на достойную жизнь в рамках независимого государства». Он напомнил, что и Израиль был создан с помощью резолюции ООН, а не путем переговоров с арабскими странами.

Речь идет о резолюции 181, которая призывала разделить Палестину на еврейское и арабское государства, Генассамблея приняла ее в 1947 году. Израиль был принят в качестве полноправного члена ООН в 1949 году.

Палестине в 2012 году предоставили статус государства-наблюдателя. В 2023 году она пыталась повысить статус до полноправного члена, но не смогла заручиться поддержкой необходимых для принятия резолюции девяти членов Совбеза. Как оценили дипломаты в беседе с Reuters, сейчас документ могут поддержать до 13 стран Совбеза из 15.

Израильская делегация раскритиковала само обсуждение заявки Палестины. «Сколько раз этот Совет собирался, чтобы обсудить пути освобождения наших заложников, удерживаемых в секторе Газа? Сколько раз? Ни разу. <...> Сколько осуждений вынес этот Совет в отношении ХАМАС за его ужасную резню 7 октября? Ноль», — указал израильский постпред Гилад Эрдан. По его мнению, в случае одобрения заявки сторонники и виновники нападения боевиков на Израиль будут вознаграждены.

Он также подчеркнул, что палестинцы не соответствуют критериям, необходимым для полноправного членства в ООН. Среди таковых он перечислил постоянное население, определенная территория, правительство и способность вступать в отношения с другими государствами.

Как выяснил Axios, американские дипломаты пытаются помешать Палестине получить одобрение девяти членов Совбеза ООН, чтобы не пришлось задействовать право вето. Издание объясняет, что использование вето вызвало бы критику президента Джо Байдена на международном уровне, внутри Демократической партии и среди его избирателей. Ранее Axios писал, что Госдепартамент США изучает возможность признания государственности Палестины, но не в рамках голосования внутри ООН.

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Палестина США Совбез ООН вето
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