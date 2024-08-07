Суд запретил экс-президенту Аргентины покидать страну

Экс-президент Аргентины Фернандес назвал обвинения в домашнем насилии ложью. Он также заявил, что судья предвзят к нему

Альберто Фернандес (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Аргентинский судья Хулиан Эрколини запретил экс-президенту Аргентины Альберто Фернандесу (занимал пост в 2019–2023 годах) покидать страну из-за обвинений в домашнем насилии в отношении Фабиолы Яньес, которая в прошлом состояла с ним в отношениях и исполняла обязанности первой леди страны, передает La Nacion. Пара не состояла в официальном браке.

Накануне бывшая журналистка, которая младше Фернандеса на 22 года, подала в суд на бывшего партнера за физическое насилие. Судья постановил: «Обязать Альберто Анхеля Фернандеса прекратить любые акты вмешательства или запугивания, которые он прямо или косвенно совершает по отношению к Фабиоле Яньес как в реальном, так и в цифровом пространстве».

Бывший президент Аргентины заявил La Nacion, что «все это ложь» и что он докажет это в суде. Суд также запретил Фернандесу приближаться к Яньес на расстояние менее 500 м от ее дома или от того места, где она занимается своей обычной деятельностью.

Есть вероятность, что дело будет передано в обычный суд, поскольку не было никаких оснований, чтобы оно оставалось в федеральной юрисдикции, которая является исключительной, пишет La Nacion.

Прошедшее слушание стало вторым по делу Яньес. Судья связался с ней в июне 2023 года после того, как в чатах бывшего личного секретаря Фернандеса Марии Кантеро обнаружили сообщения Яньес, в которых упоминались факты физического насилия, которые она приписывает бывшему президенту.

Фернандес подчеркнул, что у него есть обоснованные опасения, что судья будет предвзятым и действовать против него. По его мнению, в этом деле Эрколини выдвинул обвинение необычно быстро после подачи жалобы и приказал наложить общий арест на имущество бывшего президента, который аргентинская Федеральная кассационная палата отозвала.