NYT узнала, что у экс-премьера Бангладеш был час на побег от протестующих

У премьер-министра Бангладеш Шейхи Хасины, подавшей в отставку и бежавшей в Индию из-за массовых протестов, было меньше часа на то, чтобы покинуть страну, пишет The New York Times.

Перед захватом протестующими ее резиденции главы силовых ведомств пытались убедить премьера уехать из страны, она же настаивала на подавлении протестов. Ее сестра, которая живет в Лондоне и приехала в гости, попросила оставить их наедине, чтобы попытаться отговорить Хасину. Однако та все еще сопротивлялась.

В итоге начальник штаба армии генерал Вакер-Уз-Заман позвонил ее сыну, который живет в Вирджинии, чтобы тот повлиял на мать.

«Она хотела остаться, она вообще не хотела покидать страну», — рассказал потом сын. «В первую очередь мы беспокоились о ее физической безопасности. Поэтому мы уговорили ее уйти», — добавил он.

Премьера посадили в машину, путь ей расчищала бронетехника. Хасину довезли до вертолетной площадки, оттуда вертолет доставил ее на аэродром, где она села на военный самолет.

Когда телеканалы объявили, что командующий армией выступит с обращением к нации после нескольких часов молчания премьер-министра, протестующие поняли, что она ушла в отставку, пишет газета.

Материал дополняется

