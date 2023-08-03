Власти сообщили о работе ПВО «на подступах к Киеву»

В Киевской области сработала система ПВО, сообщил глава военной администрации генерал-полковник Сергей Попко.

«В области, на подступах к Киеву, работает ПВО. Находитесь в укрытии до отбоя воздушной тревоги!» — написал он в телеграм-канале.

ТСН и ZN.ua пишут о работе ПВО в Черниговской области.

В Киеве и области, а также в ряде других регионов объявлена

воздушная тревога.

В ночь на 2 августа мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в столице и работе ПВО. Позднее он рассказал в телеграм-канале о падении обломков в Соломенском районе, где было повреждено нежилое помещение, и в Святошинском (там загорелось дерево).