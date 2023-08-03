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Власти сообщили о работе ПВО «на подступах к Киеву»

Глава военной администрации Попко: на подступах к Киеву сработала система ПВО
Сюжет
Военная операция на Украине

В Киевской области сработала система ПВО, сообщил глава военной администрации генерал-полковник Сергей Попко.

«В области, на подступах к Киеву, работает ПВО. Находитесь в укрытии до отбоя воздушной тревоги!» — написал он в телеграм-канале.

ТСН и ZN.ua пишут о работе ПВО в Черниговской области.

В Киеве и области, а также в ряде других регионов объявлена
воздушная тревога.

В ночь на 2 августа мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в столице и работе ПВО. Позднее он рассказал в телеграм-канале о падении обломков в Соломенском районе, где было повреждено нежилое помещение, и в Святошинском (там загорелось дерево).

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с октября 2022 года. Тогда российские военные начали отчитываться об ударах по объектам военного управления и энергетической системы страны. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту. Киев долгое время отрицал свою причастность к инциденту, однако в июле замминистра обороны Украины Анна Маляр признала причастность украинских военных ко взрыву.

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