Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 61,36 (+0,27) Инвестиции, 05 авг, 16:04
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 60,37 (+0,11) Инвестиции, 05 авг, 16:04
На свалках России кончается место: как решить проблему мусоропереработки Партнерский проект, 20:35
Беспилотник и балкон: как США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» Политика, 20:30
В коллекторе Москвы нашли тело одного из заблокированных рабочих Общество, 20:28
Дубль Холанда принес «Манчестер Сити» первую победу в сезоне Спорт, 20:24
Сирены тревоги сработали в Тель-Авиве после сообщений о перемирии Политика, 20:05
Бывшей первой ракетке мира из Белоруссии отказали в канадской визе Спорт, 19:55
Зеленский учредил награду «За оборону Украины» Политика, 19:49
Штрафы для богатых: как сделать справедливыми наказания для водителей Партнерский проект, 19:46
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Посол Украины предложил Уотерсу переехать в Россию из-за слов об операции Политика, 19:40
Вокалист группы Limp Bizkit Фред Дёрст женился в четвертый раз Life, 19:29
Гол парагвайского новичка принес «Динамо» победу в матче РПЛ Спорт, 19:29
Операция «Рассвет» и обострение между Израилем и сектором Газа. Главное Политика, 19:15
В Ливане заявили об изменении курса первого сухогруза с украинским зерном Политика, 19:15
В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности Политика, 18:59
Палестино-израильский конфликт ,  

Сирены тревоги сработали в Тель-Авиве после сообщений о перемирии

Reuters ранее сообщил о согласии Израиля и представителей сектора Газа на перемирие: палестинская сторона называла срок с 20:00 мск. Ракеты были выпущены через несколько минут после него
Фото: Ariel Schalit / AP
Фото: Ariel Schalit / AP

Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, прозвучали в Тель-Авиве, сообщает The Jerusalim Post.

По данным газеты, сирены прозвучали в Тель-Авиве и по всему центральному Израилю в 20:05 (совпадает с московским). Представитель муниципалитета Ашкелона (расположен у границы с сектором Газа. — РБК) сообщил, что в сторону Израиля произведено четыре залпа, но ни один из них не достиг цели.

Ранее в этот день премьер-министр страны Яир Лапид заявил, что все цели военной операции Израиля в секторе Газа достигнуты и продолжать ее бессмысленно.

Перед этим Reuters сообщал, что египетские посредники предложили объявить перемирие в секторе Газа с 19:00 по Гринвичу (22:00 мск), на что Израиль дал положительный ответ. Позднее агентство уточнило, что представители сектора Газа также согласились на перемирие, однако, по их словам, оно начнется с 17:00 по Гринвичу (20:00 мск).

Reuters узнал о согласии израильтян и палестинцев на перемирие
Политика
Фото:Ariel Schalit / AP

Армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале спецоперации против запрещенной в России террористической группировки «Исламский джихад» 5 августа. По итогам дня армия Израиля отчиталась о 15 убитых террористах, среди них командир северной бригады военного крыла «Исламского джихада» Тайсир аль-Джабари и руководитель южной бригады Халед Мансур.

«Исламский джихад» — это военизированная исламистская группировка, которая хочет создать независимое Палестинское исламское государство и уничтожить Израиль в ходе джихада. Она была основана в 1970-х годах суннитами из террористического движения «Братья-мусульмане» (запрещено в России).

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту
Статьи
Pro
Победи прокрастинацию. Как перестать откладывать дела на завтра
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock Восемь советов для тех, кто хочет вывести медитацию на новый уровень
Инструкции
Pro
Сколько нужно работать, чтобы быть счастливым
Инструкции
Pro
Как уходящие западные компании будут освобождать 700 тыс. кв. м площадей
Статьи
Pro
SEO vs «Яндекс.Директ»: что лучше выбрать
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Удаленка — это «новые печеньки» для офисных сотрудников
Статьи
Pro
Сделай красиво: как менеджеры мешают работе бестолковой постановкой задач
Статьи

Минздрав палестинского анклава в Газе тогда сообщил, что от израильских авиаударов погибли свыше 30 человек, еще 215 получили ранения. В ответ из Газы было выпущено порядка 580 ракет по Израилю, большинство из них было перехвачено системой ПВО «Железный купол», многие ракеты не долетели до цели.

Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в акте агрессии, его представитель Хазем Касем заявил, что страна должна «заплатить цену» за свои действия. Лидер «Исламского джихада» Зияд ан-Наххала, который в момент начала израильской операции был в Тегеране, сказал, что перемирия после ударов Израиля быть не может.

Российский МИД призвал стороны проявить сдержанность, начать переговоры и установить режим прекращения огня. Положить конец насилию возможно только с помощью переговоров, по итогам которых должны быть реализованы законные права палестинского народа на создание независимого государства в границах 1967 года, подчеркнули в министерстве.

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Тель-Авив Израиль сирены перемирие сектор Газа
Материалы по теме
Операция «Рассвет» и обострение между Израилем и сектором Газа. Главное
Политика
Премьер Израиля заявил о достижении целей военной операции в секторе Газа
Политика
Reuters узнал о согласии израильтян и палестинцев на перемирие
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter