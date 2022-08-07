Сирены тревоги сработали в Тель-Авиве после сообщений о перемирии
Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, прозвучали в Тель-Авиве, сообщает The Jerusalim Post.
По данным газеты, сирены прозвучали в Тель-Авиве и по всему центральному Израилю в 20:05 (совпадает с московским). Представитель муниципалитета Ашкелона (расположен у границы с сектором Газа. — РБК) сообщил, что в сторону Израиля произведено четыре залпа, но ни один из них не достиг цели.
Ранее в этот день премьер-министр страны Яир Лапид заявил, что все цели военной операции Израиля в секторе Газа достигнуты и продолжать ее бессмысленно.
Перед этим Reuters сообщал, что египетские посредники предложили объявить перемирие в секторе Газа с 19:00 по Гринвичу (22:00 мск), на что Израиль дал положительный ответ. Позднее агентство уточнило, что представители сектора Газа также согласились на перемирие, однако, по их словам, оно начнется с 17:00 по Гринвичу (20:00 мск).
Армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале спецоперации против запрещенной в России террористической группировки «Исламский джихад» 5 августа. По итогам дня армия Израиля отчиталась о 15 убитых террористах, среди них командир северной бригады военного крыла «Исламского джихада» Тайсир аль-Джабари и руководитель южной бригады Халед Мансур.
«Исламский джихад» — это военизированная исламистская группировка, которая хочет создать независимое Палестинское исламское государство и уничтожить Израиль в ходе джихада. Она была основана в 1970-х годах суннитами из террористического движения «Братья-мусульмане» (запрещено в России).
Минздрав палестинского анклава в Газе тогда сообщил, что от израильских авиаударов погибли свыше 30 человек, еще 215 получили ранения. В ответ из Газы было выпущено порядка 580 ракет по Израилю, большинство из них было перехвачено системой ПВО «Железный купол», многие ракеты не долетели до цели.
Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в акте агрессии, его представитель Хазем Касем заявил, что страна должна «заплатить цену» за свои действия. Лидер «Исламского джихада» Зияд ан-Наххала, который в момент начала израильской операции был в Тегеране, сказал, что перемирия после ударов Израиля быть не может.
Российский МИД призвал стороны проявить сдержанность, начать переговоры и установить режим прекращения огня. Положить конец насилию возможно только с помощью переговоров, по итогам которых должны быть реализованы законные права палестинского народа на создание независимого государства в границах 1967 года, подчеркнули в министерстве.