Сирены тревоги сработали в Тель-Авиве после сообщений о перемирии

Reuters ранее сообщил о согласии Израиля и представителей сектора Газа на перемирие: палестинская сторона называла срок с 20:00 мск. Ракеты были выпущены через несколько минут после него

Фото: Ariel Schalit / AP

Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, прозвучали в Тель-Авиве, сообщает The Jerusalim Post.

По данным газеты, сирены прозвучали в Тель-Авиве и по всему центральному Израилю в 20:05 (совпадает с московским). Представитель муниципалитета Ашкелона (расположен у границы с сектором Газа. — РБК) сообщил, что в сторону Израиля произведено четыре залпа, но ни один из них не достиг цели.

Ранее в этот день премьер-министр страны Яир Лапид заявил, что все цели военной операции Израиля в секторе Газа достигнуты и продолжать ее бессмысленно.



Перед этим Reuters сообщал, что египетские посредники предложили объявить перемирие в секторе Газа с 19:00 по Гринвичу (22:00 мск), на что Израиль дал положительный ответ. Позднее агентство уточнило, что представители сектора Газа также согласились на перемирие, однако, по их словам, оно начнется с 17:00 по Гринвичу (20:00 мск).

Армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале спецоперации против запрещенной в России террористической группировки «Исламский джихад» 5 августа. По итогам дня армия Израиля отчиталась о 15 убитых террористах, среди них командир северной бригады военного крыла «Исламского джихада» Тайсир аль-Джабари и руководитель южной бригады Халед Мансур.

«Исламский джихад» — это военизированная исламистская группировка, которая хочет создать независимое Палестинское исламское государство и уничтожить Израиль в ходе джихада. Она была основана в 1970-х годах суннитами из террористического движения «Братья-мусульмане» (запрещено в России).

Читайте на РБК Pro Pro Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту Статьи Pro Победи прокрастинацию. Как перестать откладывать дела на завтра Победи прокрастинацию. Как перестать откладывать дела на завтра Саммари Pro Восемь советов для тех, кто хочет вывести медитацию на новый уровень Восемь советов для тех, кто хочет вывести медитацию на новый уровень Инструкции Pro Сколько нужно работать, чтобы быть счастливым Сколько нужно работать, чтобы быть счастливым Инструкции Pro Как уходящие западные компании будут освобождать 700 тыс. кв. м площадей Как уходящие западные компании будут освобождать 700 тыс. кв. м площадей Статьи Pro SEO vs «Яндекс.Директ»: что лучше выбрать SEO vs «Яндекс.Директ»: что лучше выбрать Статьи Pro Удаленка — это «новые печеньки» для офисных сотрудников Удаленка — это «новые печеньки» для офисных сотрудников Статьи Pro Сделай красиво: как менеджеры мешают работе бестолковой постановкой задач Сделай красиво: как менеджеры мешают работе бестолковой постановкой задач Статьи

Минздрав палестинского анклава в Газе тогда сообщил, что от израильских авиаударов погибли свыше 30 человек, еще 215 получили ранения. В ответ из Газы было выпущено порядка 580 ракет по Израилю, большинство из них было перехвачено системой ПВО «Железный купол», многие ракеты не долетели до цели.

Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в акте агрессии, его представитель Хазем Касем заявил, что страна должна «заплатить цену» за свои действия. Лидер «Исламского джихада» Зияд ан-Наххала, который в момент начала израильской операции был в Тегеране, сказал, что перемирия после ударов Израиля быть не может.



Российский МИД призвал стороны проявить сдержанность, начать переговоры и установить режим прекращения огня. Положить конец насилию возможно только с помощью переговоров, по итогам которых должны быть реализованы законные права палестинского народа на создание независимого государства в границах 1967 года, подчеркнули в министерстве.