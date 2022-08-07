Reuters узнал о согласии израильтян и палестинцев на перемирие

Обоюдные обстрелы между группировками сектора Газа и армией Израиля продолжаются уже несколько дней. По данным агентства, стороны договорились прекратить огонь сегодня, но информация о времени начала перемирия разнится

Фото: Ariel Schalit / AP

Египетские посредники предложили объявить перемирие в секторе Газа с 19:00 по Гринвичу (22:00 мск), сообщил Reuters источник в египетских службах безопасности. По его словам, Израиль дал положительный ответ. Позднее агентство сообщило, что палестинский представитель сообщил, что перемирие начнется с 17:00 по Гринвичу (20:00 мск).

Палестино-израильский конфликт обострился 5 августа, когда армия Израиля начала наносить авиаудары по сектору Газа в рамках операции «Рассвет». Местные власти подчеркивали, что ведут ее против движения «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация). Эскалация вызвана задержанием в лагере палестинских беженцев в Дженине одного из лидеров группировки.

В результате ударов Израиля были убиты командир северной бригады военного крыла «Исламского джихада» Тайсир аль-Джабари и руководитель южной бригады Халед Мансур.

Минздрав палестинского анклава в Газе сообщил о более чем 30 погибших и свыше 215 раненых в результате авиаударов. В ответ из Газы было выпущено порядка 580 ракет по Израилю, большинство из них было перехвачено системой ПВО «Железный купол», многие ракеты не долетели до цели.

Представитель ЦАХАЛ генерал Ран Кохав ранее предупреждал, что операция может продлится неделю. Израильский премьер-министр Яир Лапид до этого говорил, что власти хотят устранить «угрозу» местному населению и не боятся затяжного конфликта. Глава израильского агентства безопасности (ШАБАК) Ронен Бар 7 августа заявил, что военные достигли большей части целей операции и ее можно закончить.

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Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в акте агрессии, его представитель Хазем Касем заявил, что страна должна «заплатить цену» за свои действия. Лидер «Исламского джихада» Зияд ан-Наххала, который в момент начала израильской операции был в Тегеране, сказал, что перемирия после атак Израиля быть не может.