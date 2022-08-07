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Премьер Израиля заявил о достижении целей военной операции в секторе Газа

Премьер Израиля Лапид: цели военной операции в Газе достигнуты, нет смысла ее продолжать
Израиль начал военную операцию против группировки «Исламский джихад» в секторе Газа 5 августа. Reuters ранее сообщил о согласии сторон на перемирие, израильский премьер-министр заявил, что все цели спецоперации были достигнуты
Фото: Ariel Schalit / AP
Фото: Ariel Schalit / AP

Все цели военной операции Израиля в секторе Газа достигнуты, смысла продолжать операцию нет, заявил израильский премьер-министр Яир Лапид.

«Цели достигнуты, продолжать операцию бесполезно», — сказал он.

Ранее Reuters сообщил, что Израиль согласился заключить перемирие в секторе Газа. Палестинский представитель сообщил агентству, что перемирие начнется с 17:00 по Гринвичу (20:00 мск).

Reuters узнал о согласии израильтян и палестинцев на перемирие
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Фото:Ariel Schalit / AP

Армия Израиля (ЦАХАЛ) начала спецоперацию против запрещенной в России террористической группировки «Исламский джихад» и начала наносить удары по сектору Газа 5 августа. По итогам дня армия Израиля отчиталась о 15 убитых террористах, среди них командир северной бригады военного крыла «Исламского джихада» Тайсир аль-Джабари и руководитель южной бригады Халед Мансур.

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Минздрав палестинского анклава в Газе тогда сообщил о более чем 30 погибших и свыше 215 раненых в результате авиаударов. В ответ из Газы было выпущено порядка 580 ракет по Израилю, большинство из них было перехвачено системой ПВО «Железный купол», многие ракеты не долетели до цели.

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Лапид тогда заявил, что Израиль не хочет затягивать спецоперацию, однако готов к этому. «Я полагаюсь на израильское общество и уверен, что оно даст широкую поддержку силам безопасности. Мы будем действовать столько, сколько потребуется», — сказал он, пообещав устранить «угрозу» для граждан страны.

Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в акте агрессии, его представитель Хазем Касем заявил, что страна должна «заплатить цену» за свои действия. Лидер «Исламского джихада» Зияд ан-Наххала, который в момент начала израильской операции был в Тегеране, сказал, что перемирия после атак Израиля быть не может.

«Исламский джихад» — это военизированная исламистская группировка, которая хочет создать независимое Палестинское исламское государство и уничтожить Израиль в ходе джихада. Она была основана в 1970-х годах суннитами из террористического движения «Братья-мусульмане» (запрещено в России). «Палестинский исламский джихад» признали террористической организацией также в США, ЕС, Великобритании, Японии, Канаде, Австралии и Израиле.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Израиль сектор Газа военная операция перемирие палестино-израильский конфликт
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Reuters узнал о согласии израильтян и палестинцев на перемирие
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